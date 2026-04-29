Rubén Rocha Moya, de académico a gobernador acusado por narco

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México
/ 29 abril 2026
    Rubén Rocha Moya, de académico a gobernador acusado por narco
    Rocha Moya nació hace 76 años en Badiraguato, cuna de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. CUARTOSCURO

El mandatario acusado por el Gobierno de EU fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y tiene una nutrida trayectoria política

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, uno de los territorios más violentos de todo México, ha sido señalado este miércoles por la justicia estadounidense, que le acusa de estar implicado en una presunta conspiración con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político.

Nacido hace 76 años en el municipio sinaloense de Badiraguato, cuna del Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo y preso en Estados Unidos, Rocha es un veterano político asociado a la izquierda mexicana, quien se había presentado varias veces en las elecciones estatales antes de lograr, en 2021, la confianza mayoritaria de sus ciudadanos para liderar el gobierno de su estado natal con más del 56% de los votos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ruben-rocha-moya-rechaza-acusaciones-de-eu-por-presuntos-vinculos-con-los-chapitos-y-trafico-de-drogas-OE20357911

Tuvo una trayectoria académica como rector en la Universidad Autónoma de Sinaloa del año 1993 al 1997, no sin dejar el activismo político.

Fue diputado local y candidato a gobernador en tres ocasiones, todas ellas bajo alianzas de partidos de izquierdas vinculados al liderazgo a nivel nacional del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), antecesor de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

Antes de llegar al Gobierno de Sinaloa, fue senador en este estado por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, mismo grupo de partidos que llevó a Obrador, Sheinbaum y su autodenominado movimiento político Cuarta Transformación a la presidencia del país.

Ahora, el veterano político se enfrenta a una imputación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que le acusa junto a otros funcionarios de “conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos”, según indica en un comunicado.

VINCULADO EN EL PASADO CON EL CAPO ‘MAYO’ ZAMBADA

Esta acusación no es nueva, pues desde hace tiempo medios mexicanos especulaban con que Estados Unidos iba a emprender una campaña contra los llamados ‘narcopolíticos’, grupo en el que la oposición metía al gobernador de Sinaloa.

De hecho, hace dos años Rocha se vio envuelto en una agria polémica tras la detención del histórico líder del Cartel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo Zambada’, preso en 2024 en territorio estadounidense, adonde acudió, según denunció entonces su abogado, “por la fuerza” tras un engaño de Joaquín Guzmán López, hijo de su otrora socio, Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

En una carta desde prisión Zambada aseguró que, el día de su arresto, iba a acudir a un rancho en las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa, para reunirse con el gobernador del estado, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y el fallecido diputado electo Héctor Cuén.

En ese momento tanto López Obrador y Sheinbaum, presidente en ejercicio y mandataria electa, respaldaron al político de esas acusaciones.

“Le creemos al gobernador, es un compañero del movimiento desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho, él dio su explicación de frente, directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa”, dijo Sheinbaum.

Ahora, la presunta relación con el narcotráfico de Rocha vuelve al primer plano tras la imputación de Estados Unidos, una acusación que el político negó “categóricamente” porque “carece de veracidad” y dijo que es un “ataque” al movimiento encabezado por Sheinbaum.

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