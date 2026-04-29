$!Rubén Rocha Moya rechaza acusaciones de EU por presuntos vínculos con Los Chapitos y tráfico de drogas

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con la organización delictiva conocida como “Los Chapitos” y por facilitar el tráfico ilegal de drogas y armas. La acusación ocurre tras la intensificación de acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra redes vinculadas al narcotráfico. En este caso, se señala presunta colaboración de funcionarios con facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente con el grupo conocido como “Los Chapitos”. De manera previa, se había informado que a Rubén Rocha Moya le fue retirada la visa por autoridades estadounidenses durante el año pasado, en un contexto relacionado con señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

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RUBÉN ROCHA MOYA EMITE MENSAJE Y RECHAZA ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS A través de sus redes sociales, el mandatario estatal difundió un posicionamiento en el que negó los señalamientos. “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, expresó. En el mismo mensaje, añadió: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”. También señaló que las acusaciones “se inscriben en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

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ROCHA MOYA ENFRENTA TRES CARGOS LIGADOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESTADOS UNIDOS De acuerdo con la acusación presentada por autoridades estadounidenses, el gobernador de Sinaloa, de 76 años, enfrenta diversos cargos, entre ellos conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; así como conspiración para poseer este tipo de armamento. Según el marco legal señalado por las autoridades de Estados Unidos, estas imputaciones contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, así como la posibilidad de cadena perpetua como sanción máxima, en caso de que se acrediten los delitos. TRAYECTORIA POLÍTICA DE RUBÉN ROCHA MOYA Rubén Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa el 1 de noviembre de 2021. En su trayectoria dentro del servicio público, se ha desempeñado como Coordinador de Asesores del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla entre 2005 y 2010. Posteriormente, ocupó el cargo de Subdirector de Capacitación y Servicios Educativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entre 2013 y 2017. Más adelante, volvió a desempeñarse como Coordinador de Asesores, en esta ocasión del exgobernador Quirino Ordaz Coppel.

POSICIONAMIENTO DE RUBÉN ROCHA MOYA ANTE LA CIUDADANÍA En su mensaje público, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también dirigió palabras a la población del estado: “A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre una fecha para el desarrollo de procesos judiciales relacionados con esta acusación, mientras que el mandatario estatal mantiene su postura de rechazo a los señalamientos.

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