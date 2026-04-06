$!Samuel García, gobernador de Nuevo León, se reúne con la princesa de Japón, durante su gira por Asia

Monterrey, Nuevo León.- Con vistas a fortalecer las relaciones diplomáticas e incentivar las inversiones de empresas niponas en Nuevo León, el gobernador Samuel García sostuvo una reunión con la princesa de Japón, Hisako de Takamado, durante su actual gira por Asia.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó de las actividades del jefe del ejecutivo estatal en Tokio.

“Hoy hemos invitado a la Princesa Takamado a presenciar el juego número 1000, entre Japón y Túnez, y sobre todo a invitar a la familia Real con la excusa del Mundial, pero que también ella nos atude con su inverstidura para que las empresas de Japón le entre al Ponte Nuevo, Ponte Mundial, y podamos hacer muchas obras y causas como deporte y becas”, dijo García.