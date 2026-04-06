Samuel García, gobernador de Nuevo León, se reúne con la princesa de Japón, durante su gira por Asia

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México
/ 6 abril 2026
    Samuel García, gobernador de Nuevo León, se reúne con la princesa de Japón, durante su gira por Asia
    Samuel García se reunió con la princesa Hisako de Takamado en Tokio para promover inversiones y cooperación entre Japón y Nuevo León. Fotos: cortesía

El mandantario estatal busca reforzar las relaciones diplomáticas e incentivar las inversiones niponas en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Con vistas a fortalecer las relaciones diplomáticas e incentivar las inversiones de empresas niponas en Nuevo León, el gobernador Samuel García sostuvo una reunión con la princesa de Japón, Hisako de Takamado, durante su actual gira por Asia.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó de las actividades del jefe del ejecutivo estatal en Tokio.

“Hoy hemos invitado a la Princesa Takamado a presenciar el juego número 1000, entre Japón y Túnez, y sobre todo a invitar a la familia Real con la excusa del Mundial, pero que también ella nos atude con su inverstidura para que las empresas de Japón le entre al Ponte Nuevo, Ponte Mundial, y podamos hacer muchas obras y causas como deporte y becas”, dijo García.

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En la reunión, realizada en la capital nipona, el mandatario estatal estuvo acompañado por la Embajadora de México en Japón, Melba María Pría Olavarrieta.

“Con esta mesa de trabajo, Nuevo León fortalece sus lazos de cooperación con Japón, impulsando oportunidades de colaboración económica, tecnológica y cultural en beneficio de ambas regiones”, precisó el gobierno estatal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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