Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian su tercer embarazo; comparten video familiar en redes sociales

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México
/ 23 abril 2026
    Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian su tercer embarazo; comparten video familiar en redes sociales
    Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian en redes que esperan a su tercer hijo; compartieron la noticia con sus hijas en un video familiar Instagram | Mariana Rodríguez

Samuel García y Mariana Rodríguez anunciaron que esperan a su tercer hijo con un video familiar en redes sociales junto a sus hijas Mariel e Isabel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la influencer y empresaria Mariana Rodríguez Cantú anunciaron este miércoles 22 de abril que esperan a su tercer hijo, noticia que difundieron a través de redes sociales acompañada de un mensaje familiar.

El anuncio se realizó mediante un video publicado en Instagram, donde la pareja aparece junto a sus hijas Mariel e Isabel. En el clip, la primogénita, de tres años, menciona que será hermana mayor nuevamente, mientras ambas niñas sostienen imágenes de una ecografía. El video incluye la frase: “La mejor sorpresa de este mundo”, con la que la familia describe la noticia.

La publicación se difundió a nueve meses del nacimiento de su segunda hija, Isabel, ocurrido en julio de 2025, y a pocas semanas de que Rodríguez hablara públicamente sobre los desafíos médicos que enfrentó previamente para lograr embarazos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/regianglish-video-de-samuel-garcia-y-mariana-rodriguez-en-ingles-genera-criticas-a-unos-meses-del-mundial-2026-AJ19454712

MARIANA RODRÍGUEZ HABÍA COMPARTIDO PREVIAMENTE COMPLICACIONES PARA EMBARAZARSE

En distintas ocasiones, Mariana Rodríguez ha compartido detalles sobre su proceso para convertirse en madre, incluyendo diagnósticos que advertían posibles dificultades para concebir. De acuerdo con sus declaraciones, pese a los “diagnósticos poco alentadores”, decidió someterse a tratamientos de fertilidad y mantener el objetivo de formar una familia.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Mariel, en marzo de 2023, momento a partir del cual comenzaron a compartir aspectos de su vida personal a través de redes sociales.

HIJAS DE MARIANA RODRÍGUEZ Y SAMUEL GARCÍA PARTICIPARON EN EL VIDEO DE ANUNCIO

En el material difundido, la familia García Rodríguez muestra varias ecografías del embarazo. Rodríguez explicó que una de las imágenes compartidas fue generada con apoyo de la herramienta de OpenAI, específicamente con ChatGPT, con el objetivo de darle un estilo visual “aesthetic”.

Posteriormente, la empresaria presentó la ecografía original, acompañada de imágenes de su silueta durante esta nueva etapa de embarazo.

El video acumuló miles de reproducciones y reacciones en los primeros minutos tras su publicación. Actualmente cuenta con un millón de ‘Me Gusta’ y las vistas siguen acumulándose en redes sociales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el tiempo de gestación o la fecha estimada de nacimiento.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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