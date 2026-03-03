¿Regianglish?... Video de Samuel García y Mariana Rodríguez en inglés genera críticas a unos meses del Mundial 2026

/ 3 marzo 2026
    ¿Regianglish?... Video de Samuel García y Mariana Rodríguez en inglés genera críticas a unos meses del Mundial 2026
    El gobernador de Samuel García y Mariana Rodríguez lanzaron una campaña bilingüe para promocionar a Nuevo León rumbo a la Copa Mundial 2026, pero fue duramente criticado por el inglés del mandatario VANGUARDIA/TOMADA DE VIDEO

Samuel García y Mariana Rodríguez promocionan el Mundial 2026 en Nuevo León con video en inglés y español. El mensaje generó críticas por el ingles del gobernador y la situación del estado

La promoción de Nuevo León como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó con entusiasmo por parte del gobernador del estado. En un video difundido el 1 de marzo, Samuel García y Mariana Rodríguez alternan inglés y español para invitar al mundo a vivir “el mundial más norteño”.

Desde el arranque, el tono fue relajado. “¡Qué ha habido!”, dice el gobernador mientras Rodríguez aclara el término “That’s how we say hi in Nuevo León”. Luego, ambos se presentan y anuncian que el estado será una de las sedes del torneo. El mensaje destaca montañas, carne asada y música norteña como símbolos identitarios.

Sin embargo, en cuestión de minutos, el foco dejó de estar en el evento deportivo y se desplazó hacia el uso del inglés del mandatario. Comentarios como “El inglés más regio el de Samuel” o “En esta vida yo soy como el gober hablando inglés” circularon con rapidez. Incluso hubo comparaciones irónicas: “Samuel, eres la Sofía Vergara del norte”.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel García solicita apoyo a Claudia Sheinbaum, y demás partidos, para Presupuesto 2026

Un detalle que no pasó desapercibido fue que el video también fue subtitulado en coreano y japonés, en alusión a las selecciones de Corea del Sur y Japón, que disputarán encuentros en el estadio regiomontano durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta estrategia buscó reforzar el mensaje de apertura internacional y anticipar la llegada de aficionados asiáticos a Monterrey.

INFRAESTRUCTURA Y ORGULLO REGIONAL

En el video, Rodríguez subraya que el estado cuenta con el estadio Estadio BBVA, conocido como “El Gigante de Acero”, donde se jugarán partidos del Mundial. También menciona un Fan Fest con artistas y actividades durante todo el mes.

García insiste en que Nuevo León será “the best state on Mexico” y asegura que la entidad ofrecerá la mejor experiencia para aficionados internacionales. El discurso mezcla orgullo regional · identidad cultural · proyección global como ejes de la narrativa oficial.

CRÍTICAS AL CONTEXTO Y A LA GESTIÓN

Más allá del debate lingüístico, las reacciones escalaron hacia cuestionamientos de fondo. El influencer Adrián Marcelo escribió en X: “Gobernador, por una sola vez, le pido de la manera más amable: LEA EL CUARTO. Nadie en este estado comparte su entusiasmo”. Añadió: “No son tiempos para bailar, ni son tiempos para bromear desde su trinchera”.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León tendrá primera empresa en Latinoamérica de robots humanoides

En redes también se recordaron problemáticas locales. Comentarios como “¿Qué pasó con los 4 trabajadores de la línea del Metro que colapsó?” y “¿Cuándo le ponen atención al aumento del transporte o a la contaminación?” reflejaron el contraste entre la imagen festiva y las preocupaciones cotidianas.

La campaña pretendía posicionar a Nuevo León ante una audiencia global. Sin embargo, el debate público se concentró en la forma y en el momento elegido para el mensaje con un estado con varios pendientes en materia de seguridad, transporte y medio ambiente.

