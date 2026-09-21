Samuel García y su familia, denunciados por presunta triangulación de 1,400 mdp en NL

En mayo pasado los denunciaron ante la FGR, y hoy serán acusados ante la Fiscalía Anticorrupción estatal por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de mil 400 millones de pesos.

Los morenistas en Nuevo León van contra el Gobernador de MC, Samuel García ; su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; su papá, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

También implican a Miguel Ángel Flores Serna, secretario general del Gobierno del Estado, y a Eric Peñalver Serna, primo del funcionario estatal.

En la denuncia se acusa la triangulación de recursos públicos que salieron del Gobierno del Estado y terminaron, a través de proveedores “favoritos” del gobierno estatal, en el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, propiedad del Gobernador y su padre.

La denuncia de los morenistas ante la fiscalía estatal será encabezada por el exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, actual senador morenista y delegado del partido en Nuevo León .