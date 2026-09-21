Samuel García y su familia, denunciados por presunta triangulación de 1,400 mdp en NL

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México
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    Samuel García y su familia, denunciados por presunta triangulación de 1,400 mdp en NL
    Encabezada por el senador morenista Alejandro Murat, la acusación ante la Fiscalía Anticorrupción estatal escala la presión tras la denuncia interpuesta previamente ante la FGR. CAURTOOSCURO

Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción al gobernador Samuel García y su familia por presunto peculado y triangulación de 1,400 millones de pesos

Los morenistas en Nuevo León van contra el Gobernador de MC, Samuel García; su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; su papá, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

En mayo pasado los denunciaron ante la FGR, y hoy serán acusados ante la Fiscalía Anticorrupción estatal por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de mil 400 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/directivo-de-soriana-es-vinculado-a-proceso-por-presunto-fraude-de-574-mdp-en-nuevo-leon-KF23628354

También implican a Miguel Ángel Flores Serna, secretario general del Gobierno del Estado, y a Eric Peñalver Serna, primo del funcionario estatal.

En la denuncia se acusa la triangulación de recursos públicos que salieron del Gobierno del Estado y terminaron, a través de proveedores “favoritos” del gobierno estatal, en el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, propiedad del Gobernador y su padre.

La denuncia de los morenistas ante la fiscalía estatal será encabezada por el exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, actual senador morenista y delegado del partido en Nuevo León .

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