San Pedro Garza García, NL se mantiene como la ciudad con mayor percepción de seguridad en México

Monterrey, Nuevo León.- Con una percepción de inseguridad de 10.6 por ciento, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se mantiene como la ciudad con mayor percepción de seguridad en México.

Lo anterior de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al corte del segundo trimestre de 2026.

“El municipio supera más de 600 días consecutivos como la ciudad con la menor percepción de inseguridad del país, consolidando su liderazgo nacional sostenido en materia de seguridad y confianza ciudadana”, resaltó el ayuntamiento en un comunicado.