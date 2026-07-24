San Pedro Garza García, NL se mantiene como la ciudad con mayor percepción de seguridad en México

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    San Pedro Garza García, NL se mantiene como la ciudad con mayor percepción de seguridad en México
    La ENSU del INEGI ubicó a San Pedro Garza García como la ciudad con menor percepción de inseguridad en México, con 10.6%.
    San Pedro Garza García, NL se mantiene como la ciudad con mayor percepción de seguridad en México
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Al corte del segundo trimestre de 2026, el ayuntamiento tiene una percepción de inseguridad del 10.6 por ciento

Monterrey, Nuevo León.- Con una percepción de inseguridad de 10.6 por ciento, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se mantiene como la ciudad con mayor percepción de seguridad en México.

Lo anterior de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al corte del segundo trimestre de 2026.

“El municipio supera más de 600 días consecutivos como la ciudad con la menor percepción de inseguridad del país, consolidando su liderazgo nacional sostenido en materia de seguridad y confianza ciudadana”, resaltó el ayuntamiento en un comunicado.

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Destacó que el municipio de San Pedro ha registrado el primer lugar nacional en percepción de seguridad en todos los trimestres evaluados de la administración 2024-2027.

“Consolidándose como un referente nacional, en materia de seguridad y prevención”, estableció el municipio.

Por su parte, el alcalde Mauricio Farah Giacomán, destacó que este resultado es muestra del esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad para construir una ciudad donde la seguridad, el orden y los servicios públicos se fortalecen mutuamente.

“Este resultado es el reflejo de una estrategia que combina muchísimas cosas: policía profesional, muchísima, pero muchísima tecnología de punta; servicios públicos de primera, pero principalmente una ciudadanía que participa enormemente en la toma de decisiones de su gobierno municipal, porque es una ciudad de primer nivel”, expuso.

Resaltó que el gobierno municipal continuará fortaleciendo las acciones que han permitido mantener a San Pedro como referente nacional.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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