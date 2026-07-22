Construyen Cruz de la Misericordia de 170 metros de altura en Monterrey

MONTERREY, NL.- En el marco de la conmemoración de los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe —en el 2031— y los 2 mil años de la redención de Jesús —en 2033—, se construye en Nuevo León la Cruz de la Misericordia, una obra monumental que estará instalada en el Cerro de la Loma Larga y tendrá una altura de 170 metros. Armando Cavazos, integrante del Comité de laicos que participan en impulsar el proyecto, informó para VANGUARDIA que la obra está respaldada por la Arquidiócesis de Monterrey.

“El proyecto se inicia hace 10 años, en el 2016 se le encomienda a un grupo de laicos; es un proyecto si bien cuenta con el respaldo de la Arquidiócesis es un proyecto de laicos que lo están impulsando”, aclaró.

Mencionó que ante estos próximos eventos de gran relevancia para la iglesia católica, el Episcopado Mexicano lanzó el Plan Global de Pastoral 2031-2033 lo que de cierta medida motivó la construcción de esta gran obra. “Nosotros visualizamos tres grandes propósitos desde el punto de la fe: uno es alabar y agradecer a Dios, el otro es fortalecer la fe y la esperanza y el tercero es aprender de Jesús a ser misericordiosos y la cruz es el símbolo de la misericordia”, explicó. Añadió que el proyecto no solo abarca la construcción de un monumento, sino que abarca dos aspectos: una dimensión comunitaria, que comprende la reconstrucción del tejido social de la zona donde se edifica la cruz, así como el memorial como un signo de fe y esperanza.

AVANCE DE LA OBRA La obra estará instalada en lo alto del Cerro de la Loma Larga, en terrenos de la populosa colonia Independencia, en Monterrey, por lo que podrá ser apreciada desde distintos puntos de la ciudad y municipios. “Viene estando en la parte alta de la colonia Independencia”, expuso. Se estima que todo el proyecto esté concluido en unos dos años. “Ahorita ya se completaron los pilotes, la parte donde se sostiene y se está empezando con la construcción de la base”, detalló. El proyecto arquitectónico lo diseñó Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien falleció en el 2022, pero era un arquitecto y sacerdote que también tuvo a su cargo otras obras como la nueva Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y la Basílica de Monterrey, entre otras obras.

La construcción de la Cruz de la Misericordia inició con la instalación de la figura de la Virgen, el 11 de diciembre de 2021, en vísperas del 490 aniversario del acontecimiento guadalupano. Por su parte, la edificación de la cruz arrancó en octubre de 2024 con la demolición de algunas construcciones instaladas en la zona. Para 2025 se realizó la cimentación y en 2026 se avanzó al primer tramo de la obra, mientras que la fecha estimada de conclusión está prevista para el 2029.