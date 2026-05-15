SAT embarga cuatro propiedades de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por adeudo fiscal millonario

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    SAT embarga cuatro propiedades de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, por adeudo fiscal millonario
    El SAT embargó cuatro propiedades ligadas a Roberto Borge en Cozumel y Playa del Carmen por presuntos adeudos fiscales millonarios. VANGUARDIA

Tres inmuebles en Cozumel y uno en Playa del Carmen vinculados a Roberto Borge han sido embargados por el SAT por adeudos fiscales

Cuatro propiedades vinculadas al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente preso en el estado de Morelos por delitos cometidos durante su administración, fueron embargadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a presuntos adeudos fiscales relacionados con el incumplimiento del pago de impuestos federales.

De acuerdo con información derivada de la revisión de folios reales inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, el SAT reclama al exmandatario un adeudo por 3 millones 897 mil 506 pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/anticorrupcion-inhabilita-hasta-por-10-anos-a-exfuncionarios-del-sat-y-banco-del-bienestar-PD20674038

TRES INMUEBLES EN COZUMEL Y UNO EN PLAYA DEL CARMEN DE ROBERTO BORGE FUERON EMBARGADOS

Según los registros consultados, tres de las propiedades embargadas se encuentran ubicadas en la isla de Cozumel y fueron inmovilizadas fiscalmente el pasado 24 de abril.

El cuarto inmueble se localiza en una zona residencial de alta plusvalía en Playa del Carmen y cuenta con una medida de inmovilización fiscal impuesta desde el 14 de enero de este año.

Algunas de estas propiedades ya habían sido objeto de medidas cautelares desde 2018 por parte de jueces de control adscritos al Poder Judicial de Quintana Roo, luego de que la Fiscalía estatal presentara acusaciones relacionadas con delitos como peculado y desempeño irregular de funciones.

DEPARTAMENTO EN ZONA EXCLUSIVA DE PLAYA DEL CARMEN VOLVIÓ A SER INMOVILIZADO

Entre los inmuebles señalados se encuentra un departamento ubicado en el condominio Arena, cercano a la playa Shangri-La, una de las zonas residenciales más exclusivas de Playa del Carmen.

Este inmueble había sido liberado el año pasado junto con otra propiedad, luego de que el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo ordenara levantar las inmovilizaciones que permanecían vigentes desde 2018.

No obstante, de acuerdo con el folio real 60412, el SAT volvió a imponer una inmovilización fiscal sobre esta propiedad desde el pasado 14 de enero.

ROBERTO BORGE PERMANECE PRESO EN MORELOS

El exgobernador priista se encuentra actualmente recluido en el estado de Morelos por diversos procesos relacionados con delitos presuntamente cometidos durante su gestión como gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016.

Durante los últimos años, Borge Angulo ha enfrentado distintas acusaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos, la venta irregular de propiedades del estado y operaciones presuntamente vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

TRIBUNAL CONSIDERÓ A ROBERTO BORGE COMO LÍDER CRIMINAL

En octubre de 2025, un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos reconsideró la situación jurídica del exmandatario y determinó modificar su participación en uno de los procesos penales relacionados con operaciones ilícitas.

De acuerdo con el fallo, Roberto Borge pasó de ser considerado cómplice a ser señalado como presunto líder criminal en una investigación relacionada con el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones sostienen que durante su administración se habrían enajenado 22 inmuebles con un daño estimado al patrimonio público superior a los 900 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detecta-sat-red-que-lavo-casi-10-mil-mdp-en-menos-de-tres-anos-EE20607289

ROBERTO BORGE TAMBIÉN ES VINCULADO EN CASO AGUAKÁN

El nombre de Roberto Borge también ha sido mencionado en la controversia relacionada con la concesión del suministro de agua potable en Quintana Roo a la empresa Aguakán.

En ese proceso también fueron señalados otros actores políticos, entre ellos Mauricio Góngora, exalcalde de Solidaridad y excandidato del PRI a la gubernatura del estado, quien igualmente enfrentó procesos judiciales y actualmente mantiene cercanía política con integrantes de Morena.

Hasta el momento, las autoridades fiscales no han informado si existen nuevos procedimientos en curso relacionados con otras propiedades o bienes vinculados al exgobernador quintanarroense.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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