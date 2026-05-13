Anticorrupción inhabilita hasta por 10 años a exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció sanciones contra cuatro exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (BANBIEN), tras acreditarse diversas irregularidades detectadas por los Órganos Internos de Control. Las investigaciones concluyeron con la imposición de inhabilitaciones de hasta 10 años para ocupar cargos públicos, además de sanciones económicas que van de los 25 mil a los 250 mil pesos.

¿Qué irregularidades detectaron en el SAT y Banco del Bienestar? De acuerdo con la dependencia federal, las faltas administrativas graves fueron confirmadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de las indagatorias realizadas en ambas instituciones. Caso SAT: citas asignadas irregularmente En el caso del SAT, las autoridades investigaron a Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente, por la asignación irregular de citas utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial. Como resultado, el exfuncionario recibió una inhabilitación por un año para desempeñar funciones dentro del servicio público. Banco del Bienestar: retiros sin autorización y datos falsos Las sanciones más severas fueron impuestas a tres exfuncionarios del Banco del Bienestar, donde el Órgano Interno de Control acreditó irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y conciliaciones bancarias. Según el reporte oficial, en dos casos se detectaron retiros de dinero sin autorización de los cuentahabientes, por un monto superior a los 275 mil pesos. En otro expediente se documentó la realización de conciliaciones con información no verídica. Exfuncionarios sancionados Las personas sancionadas son: - Juan D., exsubjefe de área - Orlando P., exauxiliar de sucursal - Marco M., exasistente administrativo Los tres recibieron una inhabilitación de 10 años, además de sanciones económicas determinadas por las autoridades correspondientes.

Gobierno defiende las investigaciones La Secretaría encabezada por Raquel Buenrostro señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones; sin embargo, aseguró que defenderá cada caso con sustento legal y evidencia documental. La dependencia enfatizó que las investigaciones fueron realizadas bajo criterios de legalidad y con el objetivo de proteger el interés público y los recursos de la ciudadanía. “Violar la ley tiene consecuencias” En su posicionamiento, la Secretaría Anticorrupción subrayó que cualquier acto de corrupción dentro del servicio público representa una traición a la confianza ciudadana y debe tener consecuencias. Asimismo, reiteró que continuará fortaleciendo una política de “cero impunidad” en las instituciones gubernamentales.

Llaman a denunciar actos de corrupción La dependencia también invitó a la población a reportar posibles actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, plataforma habilitada para recibir reportes relacionados con irregularidades en el sector público. El Gobierno federal destacó que el combate a la corrupción no depende únicamente de las instituciones, sino también de la participación ciudadana y de la denuncia oportuna. Las sanciones contra exfuncionarios del SAT y Banco del Bienestar reflejan el endurecimiento de las acciones de vigilancia y control interno en dependencias públicas, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas continúan siendo temas prioritarios para la administración federal.

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