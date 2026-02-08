Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas

México
/ 8 febrero 2026
    Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas
    Saúl Monreal, senador por Morena, busca suceder en el cargo a su hermano David; previamente, Ricardo, el mayor de la dinastía, ya había gobernado Zacatecas. Foto: Cuartoscuro

Ante cientos de simpatizantes, el Senador dijo que buscará ser candidato, a pesar de que su partido prohíbe el ‘nepotismo electoral’

ZACATECAS, ZAC.- El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, anunció ante cientos de simpatizantes que buscará la candidatura al gobierno de Zacatecas, pese a que su partido prohíbe el “nepotismo electoral”.

Al encabezar una asamblea estatal para definir la ruta para lograr la gubernatura, el legislador, hermano del actual gobernador David Monreal, aseguró que ningún estatuto puede estar por encima de lo que quiere la gente, por lo que dijo, llegará hasta donde quiera el pueblo de Zacatecas.

TE PUEDE INTERESAR: Saúl Monreal mantiene aspiraciones por Zacatecas y no descarta ir con PRI o PAN

Hoy muchos quieren hacerles creer que ya todo está decidido, que ya nos bajaron, que ya hay candidato o candidata, pero quiero que quede claro: en este momento no hay nada para nadie. Mienten quienes dicen que todo está definido, lo único que buscan es confundir a la militancia y engañar al pueblo de Zacatecas”, denunció.

Saúl Monreal hizo un llamado a la dirigencia de Morena para que escuche al pueblo y no ponga en riesgo el triunfo de su partido en las elecciones del próximo año, “cuidado con las actitudes excluyentes”, apuntó.

“Yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya. Que no haya temores, porque no hay ni debe haber ningún lineamiento ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo. Por eso hoy les respondo con claridad: vamos a agotar el proceso interno del partido”, dijo.

Además, agregó que “hoy Morena tiene una gran oportunidad histórica, pero debe cuidar su proceso interno, porque si no se cuida el proceso se corre el riesgo de perder Zacatecas”, haciendo un “llamado respetuoso pero enérgico” a la dirigencia nacional y a la dirigencia estatal del partido, para que “se escuche a la militancia”.

El senador recordó que hace 28 años, su hermano Ricardo Monreal renunció al PRI porque le cerraron la puerta de la candidatura, y logró ganar la gubernatura apoyado por otro partido, “no fue un berrinche”, dijo, “fue una definición política basada en la dignidad y la democracia”.

“Hoy la historia y el destino parecen colocarnos en un momento similar, otra vez quieren hacernos creer que todo está decidido, y como se dijo en aquel 98, lo repito hoy con mi propia voz. Han sido días intensos, han sido días de intensa lucha, yo se los dije, hoy lo sostengo. Yo no me rajo, yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya”, expresó.

Ante el respaldo de sus simpatizantes, Saúl Monreal advirtió que si le impiden a la mala ser candidato, se podría repetir la historia.

TE PUEDE INTERESAR: Así es la dinastía política más poderosa de Zacatecas, la familia Monreal Ávila

“Sabemos que la dirigencia nacional de Morena tiene presente el caso de nuestro estado, así como tienen claro lo que podría pasar si se equivocan con las definiciones. Se los digo: sobre aviso no hay engaño”, expresó, diciendo que “la gente quiere un proceso incluyente, democrático y transparente”, pues “ya Zacatecas ha demostrado lo que pasa cuando se quiere imponer a candidatos o candidatas”.

Saúl Monreal consultó a mano alzada a los asistentes a la asamblea si quieren que busque la gubernatura o que desista en su intento.

“Hoy quiero preguntarles: ¿qué hacemos? ¿luchamos o le paramos? Que levante la mano, a mano alzada, quien quiera que nos paremos. Que levante la mano quien quiera que sigamos y que luchemos”, consultó.

Todos levantaron la mano para pedir que continúe. “Entonces es un compromiso, ustedes bien saben que no soy ni quiero ser el favorito de nadie, más que de ustedes”, señaló, para luego pedir el apoyo de todos para consolidar una estructura y se comprometió a recorrer todo el territorio zacatecano para darle continuidad al “monrealato”.

“Eso es lo que somos, institucionales, sí, pero no dejados; leales, sí, pero no callados; de convicción, no de ocasión; rebelde, sí, pero con causa, porque esto no se trata de una decisión individual, se trata de muchos de miles de zacatecanos que quieren ser escuchados”, subrayó.

