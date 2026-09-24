SCJN analizará si SRE puede negar pasaporte a personas trans con dos actas de nacimiento

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    SCJN analizará si SRE puede negar pasaporte a personas trans con dos actas de nacimiento
    La SCJN atrajo un amparo para analizar las reglas de expedición de pasaportes a personas trans con dos actas de nacimiento. IA | NANO BANANA 2

El caso de Dylan llevará a la Corte a revisar el alcance de las reglas para expedir pasaportes y el reconocimiento legal de la identidad de género

Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puede negar la expedición de un pasaporte a una persona trans por contar con dos actas de nacimiento, una de ellas correspondiente a su registro original y otra emitida después de un proceso de reasignación sexo-genérica.

El Pleno de la SCJN decidió atraer, por ocho votos contra uno, un amparo promovido por Dylan, luego de que la SRE rechazara expedirle el documento debido a que permanecían vigentes tanto su acta de nacimiento original como la emitida posteriormente conforme a su identidad de género.

La ministra María Estela Ríos González fue la única integrante del Pleno que votó en contra de ejercer la facultad de atracción solicitada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región.

SUPREMA CORTE ANALIZARÁ SI PERSONAS TRANS DEBERÁN CANCELAR SU ACTA DE NACIMIENTO PRIMIGENIA

El asunto quedó planteado en la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 964/2026, en la que se formuló la cuestión jurídica que deberá resolver el máximo tribunal:

“¿Es válida la exigencia de cancelar el acta de nacimiento primigenia de una persona trans, como condición para expedirle el pasaporte, pese a la existencia de una sentencia firme que ordenó la reserva de dicha acta y no su cancelación?”

El caso deriva de la negativa de la SRE a expedir el pasaporte a Dylan, quien cuenta con dos actas de nacimiento derivadas de un proceso relacionado con el reconocimiento de su identidad de género.

De acuerdo con el planteamiento que llegó a la Corte, existe una sentencia firme que ordenó reservar el acta de nacimiento primigenia, pero no cancelarla.

El análisis permitirá determinar si la existencia de ambas actas constituye un impedimento para obtener el documento de viaje.

SCJN REVISARÁ UNA DISPOSICIÓN DEL REGLAMENTO DE PASAPORTES

El ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que el caso permitirá interpretar el alcance del artículo 46 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje.

Dicha disposición contempla restricciones para expedir un pasaporte cuando una persona cuenta con dos actas de nacimiento derivadas de procesos de reasignación de género realizados en distintas entidades federativas.

El ministro planteó que la Corte deberá determinar si esa restricción, al incidir en la posibilidad de obtener un pasaporte, está justificada.

“No desconozco, ministras y ministros, que esta Suprema Corte ha desarrollado una importante línea jurisprudencial en torno a la inconstitucionalidad del establecimiento de requisitos adicionales para emitir un pasaporte, como ocurre con las personas cuyo registro de nacimiento se realizó fuera de tiempo”, expuso Figueroa Mejía.

Sin embargo, puntualizó que hasta ahora no existe un precedente específico de la SCJN que determine la validez o invalidez del requisito de cancelar un acta de nacimiento cuando existe una duplicidad relacionada con procesos de reconocimiento de identidad de género.

CASO ABRE UN NUEVO ANÁLISIS SOBRE PASAPORTES Y ACTAS DE NACIMIENTO

La discusión que llegará al Pleno se centrará en la relación entre las reglas administrativas para la expedición de pasaportes, el reconocimiento de la identidad de género y los efectos jurídicos de mantener reservada el acta de nacimiento original.

El precedente que eventualmente establezca la Suprema Corte dependerá del análisis que realice sobre las circunstancias particulares del amparo promovido por Dylan y sobre la disposición reglamentaria cuestionada.

Con la atracción del caso, el máximo tribunal del país tendrá la oportunidad de pronunciarse específicamente sobre si la SRE puede condicionar la expedición de un pasaporte a la cancelación de un acta de nacimiento primigenia cuando una resolución judicial determinó que ésta debía permanecer reservada.

Con información de LA JORNADA

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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