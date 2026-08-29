$!SCJN desecha recurso de Emilio Lozoya y deja residencia de Lomas de Bezares a favor del Estado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por improcedente el último recurso presentado por la defensa de Emilio Lozoya Austin para intentar revertir la extinción de dominio de una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. Con esta determinación, la propiedad, valuada en más de 51 millones de pesos, queda definitivamente a favor de la nación, luego de que concluyera la última vía judicial promovida por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) para impugnar la decisión.

SCJN DESECHA ÚLTIMO RECURSO DE LOZOYA La resolución fue emitida por el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y quedó asentada en el listado de resoluciones del máximo tribunal del país. En el acuerdo, la SCJN determinó: “se desecha por improcedente el presente recurso de revisión”. Asimismo, ordenó comunicar la resolución tanto a la parte demandante como al tribunal colegiado que había remitido el expediente. El recurso había sido promovido por la defensa de Lozoya con la intención de impugnar la resolución relacionada con la extinción de dominio de la residencia de Lomas de Bezares. El expediente llegó a la Suprema Corte después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México lo remitiera para su análisis. Entre los argumentos planteados se encontraba la posible aplicación retroactiva del artículo 22 de la Constitución y de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en asuntos relacionados con delitos cometidos mediante recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que el recurso de revisión era improcedente, por lo que no admitió el planteamiento de la defensa. Con el desechamiento, quedó cerrada la última posibilidad judicial planteada por Lozoya para modificar la resolución mediante la cual se determinó que el inmueble debía permanecer en poder del Estado mexicano.





RESIDENCIA FUE VINCULADA CON SOBORNOS DE ALONSO ANCIRA La propiedad ubicada en Lomas de Bezares forma parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la residencia habría sido adquirida con parte de los recursos que Lozoya presuntamente recibió del empresario Alonso Ancira, en el contexto de la operación relacionada con la compra de la planta de Agronitrogenados por parte de Pemex. La FGR sostuvo que el exdirector de Pemex recibió alrededor de 3.5 millones de dólares y que una parte de ese dinero habría sido utilizada para adquirir la propiedad. Las indagatorias también señalaron movimientos de recursos mediante transferencias realizadas a través del sistema financiero y de la empresa Tochos Holding. En el expediente relacionado con las operaciones financieras atribuidas a Lozoya también fueron señalados recursos que presuntamente procedieron de pagos ilegales realizados por la constructora brasileña Odebrecht.





EXTINCIÓN DE DOMINIO QUEDÓ FIRME DESDE MAYO El litigio relacionado con la residencia se prolongó durante casi cinco años. En mayo de 2026, la Fiscalía General de la República informó que un tribunal colegiado había determinado de manera definitiva la extinción de dominio del inmueble. La extinción de dominio implica que el Estado adquiere determinados bienes vinculados con hechos ilícitos, conforme al procedimiento establecido en la legislación. En este caso, el inmueble ubicado en Lomas de Bezares, cuyo valor supera los 51 millones de pesos, quedó a favor del Estado mexicano a partir de aquella resolución judicial. La defensa de Lozoya recurrió posteriormente a la última instancia que consideró disponible para intentar modificar esa determinación. No obstante, la SCJN desechó el recurso por improcedente. De esta manera, la resolución que permitió al Estado conservar la propiedad queda firme y concluye el litigio judicial promovido por el exfuncionario federal para recuperar el inmueble.





EL CASO ESTÁ RELACIONADO CON INVESTIGACIONES SOBRE PEMEX El expediente de la residencia forma parte de las investigaciones que involucraron a Emilio Lozoya durante su gestión al frente de Pemex y que posteriormente derivaron en procedimientos judiciales relacionados con presuntos actos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de los asuntos centrales fue la adquisición de la planta de Agronitrogenados por Pemex, operación en la que las autoridades investigaron presuntos pagos realizados a Lozoya por Alonso Ancira.

Paralelamente, el exdirector de Pemex fue investigado por presuntos sobornos relacionados con Odebrecht y por el posible uso de recursos de procedencia ilícita. La determinación de la Suprema Corte sobre la residencia de Lomas de Bezares se limita al recurso relacionado con la extinción de dominio del inmueble y deja firme su permanencia a favor del Estado mexicano.