Envía tribunal a Emilio Lozoya a juicio final por fraude de Agronitrogenados en Pemex

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México
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    Envía tribunal a Emilio Lozoya a juicio final por fraude de Agronitrogenados en Pemex
    Los magistrados aclararon que el daño de Lozoya corresponde al presunto soborno de 3.4 mdd que recibió para avalar la compra de la planta “chatarra”, un hecho distinto al sobreprecio de AHMSA. CUARTOOSCURO

Tras perder el recurso de revisión, la FGR reactiva la vía penal contra el exdirector de Pemex, cuyo proceso había sido cancelado de forma temporal en 2023

Un tribunal federal acabó en forma definitiva con la última posibilidad que tenía Emilio Lozoya para beneficiarse del acuerdo reparatorio que pagaba Alonso Ancira y le cancelaran su proceso por el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó en última instancia al exdirector de Pemex el amparo con el que buscaba la suspensión condicional de este proceso, derivado del acuerdo que suscribió Ancira con Pemex.

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Si bien el tribunal dejó en claro que un acuerdo reparatorio suscrito por un imputado favorece a otros, precisamente que este caso es la excepción a la regla porque el daño ocasionado por Ancira y Lozoya no es el mismo, al haberse generado en momentos claramente distintos.

En el caso de Ancira, la reparación del daño de 216 millones 664 mil 40 dólares se inició con base en el sobreprecio que Pemex pagó a Altos Hornos de México ( AHMSA ), propiedad del empresario, por la compra de la planta “chatarra” de Agronitrogenados en Veracruz. La empresa productiva del Estado remuneró a AHMSA con un total de 275 millones de dólares; Sin embargo, el Indaabin valoró la planta en 58 millones 335 mil 960 dólares.

En cuanto a Lozoya, el daño ocasionado corresponde a los 3.4 millones de dólares que Ancira presuntamente le pagó como soborno para que, como director de Pemex, le comprara la planta de fertilizantes.

El 19 de abril de 2021, Ancira salió del Reclusorio Norte luego de que se suspendiera condicionalmente su proceso tras acordar un pago reparatorio superior a 216 millones de dólares. Posteriormente, el 31 de agosto de 2023, el proceso contra Lozoya por el caso Agronitrogenados fue cancelado a petición de su defensa, con base en una tesis que consideraba que el acuerdo de un imputado podía beneficiar a otros involucrados.

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Sin embargo, la FGR impugnó el fallo y el 25 de marzo de 2024 un tribunal ordenó reabrir el proceso. Lozoya promovió un amparo, pero este fue rechazado el 18 de noviembre de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal.

Contra esta última resolución promovió el recurso de revisión que ahora finalmente ha perdido.

Lo único que ahora detiene el inicio de su juicio por el caso Agronitrogenados es otra apelación contra algunas pruebas que fueron admitidas o rechazadas para esa última etapa del procedimiento penal.

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