SCJN determina imprescriptibles los delitos del Caso Guardería ABC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son imprescriptibles los cargos por actos y omisiones en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo de 49 niños fallecidos. Esta resolución del Alto Tribunal ocurre porque Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó un juicio de amparo tras haber sido vinculado a proceso en 2020 por su presunta participación en delitos de homicidio y lesiones culposas, en modalidad de comisión por omisión en este caso.

Salazar presentó un amparo en el que alegó que los delitos de los que se le acusa ya habían prescrito. Sin embargo, el máximo tribunal del país determinó que no vence la posibilidad de que se pueda investigar penalmente a los presuntos responsables, dada la gravedad y las circunstancias que se registraron en esta tragedia registrada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El proyecto del amparo en revisión 648/2024, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, detalla que una acción penal “imprescindible” significa que el paso del tiempo no impide que el Estado investigue un hecho delictuoso a fin de esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y asegurar la reparación integral de las víctimas. En su ponencia, resaltó que el Máximo Tribunal en otra integración resolvió la Facultad de Investigación 1/2009 en la que determinó que los hechos acontecidos en el caso de la Guardería ABC constituyeron violaciones graves a las entonces denominadas “garantías individuales”. Por ello, Ortiz Ahlf consideró aplicable el último párrafo del artículo 106 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe declarar la prescripción en perjuicio de infancias, como una medida jurídica relacionada con la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los infantes al momento de los hechos.

“Una de las peores tragedias infantiles ocurridas en el país en la época actual que ha quedado marcada en la memoria de toda la población mexicana. En aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad, la prescripción es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal ejercida por delitos cometidos en los hechos como el caso de la Guardería ABC”, consideró Ortiz Ahlf. Lo anterior, señaló “a fin de garantizar el derecho de las víctimas y de sus familiares a la reparación del daño, combatir la impunidad, evitar la repetición de los hechos y el olvido por parte de la sociedad de los eventos delictivos”. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que a 17 años de lo ocurrido las madres y padres de las víctimas no han dejado de exigir justicia y que la verdad de lo ocurrido no se extinga y que nadie pueda ampararse para que el caso quede en la impunidad. “Este asunto nos obliga a volver la mirada hacia uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente. El 5 de junio de 2009 el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, privó de la vida a 49 niñas y niños y dejó a decenas de menores de edad lesionados cuando el humo y fuego los alcanzó”, refirió.

Afirmó que “eran la primera infancia de este país que se encontraba bajo el cuidado del Estado. A 17 años de aquella fecha su ausencia continúa pesando entre nosotros y nos recuerda a la vez la fragilidad de la vida y la profunda deuda del Estado mexicano con la infancia”. Como el pleno de la Suprema Corte respaldó el proyecto de la ministra, se declararon infundados los argumentos del exfuncionario del IMSS y se devolvió el asunto al Tribunal Colegiado para que continúe su análisis conforme al nuevo criterio establecido. El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, ocurrió la tragedia en la guardería que privó de la vida a 49 infantes; las puertas de emergencia estaban bloqueadas cuando comenzó el fuego por el sobrecalentamiento del sistema de aire acondicionado de una oficina contigua; por el hecho dos personas están en prisión y otras dos fueron absueltas.

Publicidad

El Universal Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos. Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.