‘Perdón, les fallamos’: madre de la Guardería ABC llama a marchar tras incendio en Waldo’s Hermosillo

/ 4 noviembre 2025
    ‘Perdón, les fallamos’: madre de la Guardería ABC llama a marchar tras incendio en Waldo’s Hermosillo
    El incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldo’s de Hermosillo cobró la vida de 23 personas, dejó 15 heridas. /FOTO: ESPECIAL

A 16 años del incendio en la Guardería ABC, familiares de las víctimas exigieron justicia y denunciaron corrupción tras el siniestro en Hermosillo, donde murieron 23 personas

HERMOSILLO, SON.- A 16 años del incendio en la Guardería ABC, la activista Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños fallecidos en aquella tragedia, convocó a la “Marcha por Justicia para las Víctimas de Waldo’s”, tras el incendio registrado el pasado 1 de noviembre de 2025 en una tienda de esa cadena en Hermosillo, Sonora.

La nueva tragedia dejó 23 muertos y 15 heridos, de los cuales tres permanecen hospitalizados. Para Duarte, este nuevo episodio confirma —dijo entre lágrimas— que “el país no ha aprendido nada” desde 2009.

“Durante 16 años hemos luchado para que no se volviera a repetir una tragedia como la de nuestros hijos e hijas... Perdón, les fallamos”, expresó la activista visiblemente afectada.

La marcha, convocada por el Movimiento 5 de Junio, se realizará este miércoles 5 de noviembre a las 17:00 horas, partiendo de la Plaza Emiliana de Zubeldía —donde se encuentra el antimonumento del crimen de Estado de la Guardería ABC— rumbo al Palacio de Gobierno de Sonora.

Duarte pidió a los asistentes vestir de negro como señal de duelo y solidaridad. “A las familias de las víctimas del incendio de la tienda Waldo’s les decimos que no están solos, así como nosotros nunca lo hemos estado. Sabemos exactamente por lo que están pasando”, declaró.

La activista comparó el siniestro de Waldo’s con el de la Guardería ABC, al denunciar negligencia institucional y corrupción entre los tres niveles de gobierno.

“Es la misma corrupción de hace 16 años. Las autoridades de protección civil no hacen su trabajo; la misma Fiscalía alteró la escena del crimen, y no tengo duda de que haya pasado lo mismo ahora”, acusó.

Patricia Duarte señaló que el Movimiento 5 de Junio lleva más de una década advirtiendo sobre la repetición de tragedias evitables. “Estamos hasta la madre de los crímenes de Estado, porque eso son. No han sido suficientes 16 años de lucha”, sentenció.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a acompañar la marcha y a las familias de las víctimas a no tener miedo. “El sábado lloré de rabia, de impotencia, de frustración. Pero seguimos de pie. No están solos”, concluyó. Con información de El Universal

Temas


incendios
Incendio de la Guardería ABC

Localizaciones


Sonora

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGE
SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

