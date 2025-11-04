‘Perdón, les fallamos’: madre de la Guardería ABC llama a marchar tras incendio en Waldo’s Hermosillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
A 16 años del incendio en la Guardería ABC, familiares de las víctimas exigieron justicia y denunciaron corrupción tras el siniestro en Hermosillo, donde murieron 23 personas
HERMOSILLO, SON.- A 16 años del incendio en la Guardería ABC, la activista Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños fallecidos en aquella tragedia, convocó a la “Marcha por Justicia para las Víctimas de Waldo’s”, tras el incendio registrado el pasado 1 de noviembre de 2025 en una tienda de esa cadena en Hermosillo, Sonora.
La nueva tragedia dejó 23 muertos y 15 heridos, de los cuales tres permanecen hospitalizados. Para Duarte, este nuevo episodio confirma —dijo entre lágrimas— que “el país no ha aprendido nada” desde 2009.
TE PUEDE INTERESAR: Aún no hay fecha para reabrir la frontera a ganado de México: Claudia Sheinbaum
“Durante 16 años hemos luchado para que no se volviera a repetir una tragedia como la de nuestros hijos e hijas... Perdón, les fallamos”, expresó la activista visiblemente afectada.
La marcha, convocada por el Movimiento 5 de Junio, se realizará este miércoles 5 de noviembre a las 17:00 horas, partiendo de la Plaza Emiliana de Zubeldía —donde se encuentra el antimonumento del crimen de Estado de la Guardería ABC— rumbo al Palacio de Gobierno de Sonora.
TE PUEDE INTERESAR: De reporte de volcadura en Monterrey a asesinato de mujer; presunto agresor es encontrado sin vida
Duarte pidió a los asistentes vestir de negro como señal de duelo y solidaridad. “A las familias de las víctimas del incendio de la tienda Waldo’s les decimos que no están solos, así como nosotros nunca lo hemos estado. Sabemos exactamente por lo que están pasando”, declaró.
Madre del caso ABC convoca a marchar por justicia tras incendio en Waldos— Solangel Ochoa (@solangelochoa) November 4, 2025
Paty Duarte Franco, madre del caso ABC e integrante del Movimiento Cinco de Junio, convocó a marchar por justicia tras la tragedia en Waldos Hermosillo.
Asegura que lo ocurrido refleja el mismo patrón de... pic.twitter.com/pxyA5JdcZZ
La activista comparó el siniestro de Waldo’s con el de la Guardería ABC, al denunciar negligencia institucional y corrupción entre los tres niveles de gobierno.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se lanza contra Calderón: ‘Entonces gobernaba un espurio, ahora es distinto’
“Es la misma corrupción de hace 16 años. Las autoridades de protección civil no hacen su trabajo; la misma Fiscalía alteró la escena del crimen, y no tengo duda de que haya pasado lo mismo ahora”, acusó.
Patricia Duarte señaló que el Movimiento 5 de Junio lleva más de una década advirtiendo sobre la repetición de tragedias evitables. “Estamos hasta la madre de los crímenes de Estado, porque eso son. No han sido suficientes 16 años de lucha”, sentenció.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a acompañar la marcha y a las familias de las víctimas a no tener miedo. “El sábado lloré de rabia, de impotencia, de frustración. Pero seguimos de pie. No están solos”, concluyó. Con información de El Universal