‘Perdón, les fallamos’: madre de la Guardería ABC llama a marchar tras incendio en Waldo’s Hermosillo

HERMOSILLO, SON.- A 16 años del incendio en la Guardería ABC, la activista Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños fallecidos en aquella tragedia, convocó a la “Marcha por Justicia para las Víctimas de Waldo’s”, tras el incendio registrado el pasado 1 de noviembre de 2025 en una tienda de esa cadena en Hermosillo, Sonora.

La nueva tragedia dejó 23 muertos y 15 heridos, de los cuales tres permanecen hospitalizados. Para Duarte, este nuevo episodio confirma —dijo entre lágrimas— que “el país no ha aprendido nada” desde 2009.

TE PUEDE INTERESAR: Aún no hay fecha para reabrir la frontera a ganado de México: Claudia Sheinbaum

“Durante 16 años hemos luchado para que no se volviera a repetir una tragedia como la de nuestros hijos e hijas... Perdón, les fallamos”, expresó la activista visiblemente afectada.

La marcha, convocada por el Movimiento 5 de Junio, se realizará este miércoles 5 de noviembre a las 17:00 horas, partiendo de la Plaza Emiliana de Zubeldía —donde se encuentra el antimonumento del crimen de Estado de la Guardería ABC— rumbo al Palacio de Gobierno de Sonora.

TE PUEDE INTERESAR: De reporte de volcadura en Monterrey a asesinato de mujer; presunto agresor es encontrado sin vida

Duarte pidió a los asistentes vestir de negro como señal de duelo y solidaridad. “A las familias de las víctimas del incendio de la tienda Waldo’s les decimos que no están solos, así como nosotros nunca lo hemos estado. Sabemos exactamente por lo que están pasando”, declaró.