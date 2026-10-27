SCJN y empresarios crean programa para fortalecer la certeza jurídica y atraer inversiones

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    SCJN y empresarios crean programa para fortalecer la certeza jurídica y atraer inversiones
    Hugo Aguilar Ortiz presentó el programa de la SCJN para dialogar con empresarios sobre retos jurídicos y certeza para la inversión. Cuartoscuro
Stephanie León
por Stephanie León

COMPARTIR

TEMAS


Empresas
Inversiones

Localizaciones


México

Organizaciones


SCJN

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó la iniciativa, que contempla mesas de trabajo y capacitación sobre regulación, inteligencia artificial y sistema financiero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha el Programa de Vinculación, Diálogo y Formación Especializada con el Sector Empresarial “Por la Certeza Jurídica”, una iniciativa que busca establecer un mecanismo permanente de comunicación con representantes de los sectores económicos del país y fortalecer la confianza en las instituciones de justicia.

Impulsado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el programa surgió después de varios meses de diálogo con representantes empresariales y contempla espacios de colaboración para identificar desafíos jurídicos, intercambiar conocimientos y promover la especialización en temas relacionados con la impartición de justicia.

Suprema Corte promueve diálogo sobre diversidad cultural e impulsa bibliotecas como espacios de comunidad

Durante la presentación, Aguilar Ortiz afirmó que la Suprema Corte trabaja para garantizar la certeza jurídica en México e hizo un llamado al sector empresarial a confiar en la nueva integración del Pleno y en el Poder Judicial de la Federación.

“El diálogo institucional constituye el eje central, al permitir conocer de manera directa distintas perspectivas sobre los retos que enfrenta la impartición de justicia, identificar áreas de oportunidad y generar el entendimiento compartido de las necesidades jurídicas de los sectores estratégicos”, señaló el ministro presidente.

SCJN ESTABLECE TRES MECANISMOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESARIOS

El programa “Por la Certeza Jurídica” contempla tres mecanismos de trabajo: Mesas de Alto Nivel, Mesas Técnicas de Trabajo y Seminarios de Capacitación Específica.

Estos espacios permitirán abordar retos relacionados con la aplicación de las normas, conocer las necesidades jurídicas de distintas actividades económicas y fortalecer la formación especializada en materias vinculadas con la función jurisdiccional.

Entre los temas prioritarios se encuentran la estabilidad regulatoria, la transformación digital, la inteligencia artificial, la integridad corporativa, el sistema financiero y la propiedad industrial.

La iniciativa busca mantener una interlocución permanente entre la Suprema Corte y los sectores productivos, mediante actividades orientadas al intercambio de perspectivas y conocimientos sobre los desafíos jurídicos que enfrenta el país.

CERTEZA JURÍDICA, CLAVE PARA LA INVERSIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Durante el encuentro, José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), respaldó la iniciativa y señaló que la certeza jurídica es indispensable para impulsar la inversión y el crecimiento económico.

También destacó la importancia de contar con condiciones de seguridad jurídica para las empresas nacionales e internacionales.

Por su parte, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), reconoció la propuesta y sostuvo que la certeza jurídica requiere trabajo conjunto entre las autoridades y los sectores productivos.

El representante del sector bancario expresó la disposición de las instituciones financieras para contribuir al desarrollo de la reforma judicial.

PROGRAMA DE LA SUPREMA CORTE RESPETARÁ LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

La SCJN informó que las actividades del programa se desarrollarán con pleno respeto a la independencia judicial. Los encuentros no abordarán controversias particulares ni buscarán comprometer los criterios o las decisiones de los órganos jurisdiccionales.

La iniciativa plantea generar espacios de comunicación institucional sin intervenir en la resolución de casos específicos, con el objetivo de conocer las necesidades jurídicas de los sectores económicos y fortalecer el entendimiento entre las autoridades judiciales y las empresas.

SCJN y ONU-Hábitat firman acuerdo para fortalecer el derecho urbano y la vivienda adecuada

¿QUIÉNES PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA?

En la reunión participaron el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano; la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García; y las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías Guerra.

También asistieron los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García e Irving Espinosa Betanzo.

Por parte del sector empresarial estuvieron presentes Sandra Hágsater, presidenta del Consejo Farmacéutico Mexicano, y Sofía Pérez Gasque Muslera, directora general del Consejo de Empresas Globales, además de representantes de organismos empresariales y financieros.

La Suprema Corte dio a conocer la iniciativa mediante el comunicado de prensa número 151/2026, publicado el 20 de octubre. Con este programa, el máximo tribunal busca establecer una vía permanente de diálogo con el sector empresarial para abordar desafíos jurídicos y contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
Inversiones

Localizaciones


México

Organizaciones


SCJN

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
INE: A la deriva

INE: A la deriva
NosotrAs: Ser felices también es resistir

NosotrAs: Ser felices también es resistir
Cifra con Sheinbaum es 42.3% superior contra periodo de AMLO y 1,811.84% respecto al de EPN.

Rompen récord pérdidas por huachicol en México
La investigación inició hace más de seis meses y, pese a ello, no se interpusieron las denuncias correspondientes.

Contraloría del INE había detectado contratos irregulares a proveedores cercanos a Taddei
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Noviembre tendrá varios días sin clases para estudiantes de educación básica y un puente oficial para los trabajadores, de acuerdo con el calendario de la SEP y la Ley Federal del Trabajo.

Megapuentes de Noviembre 2026... estos son los días de descanso de la SEP y los trabajadores en México
Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en redes como “El Komanche”, fue encontrado sin vida a los 30 años de edad en Monterrey, Nuevo León.

“Los días no mejoran”: El último mensaje de ‘El Komanche’ antes de ser hallado sin vida en Monterrey

Tras perder protagonismo en Guadalajara, el futbolista buscaría revalorizar su carrera y recuperar el nivel que lo convirtió en una promesa atractiva para el futbol mexicano.

Cruz Azul buscaría rescatar a Brian Gutiérrez, ahora que su nivel ha ido a la baja en Chivas