SCJN y empresarios crean programa para fortalecer la certeza jurídica y atraer inversiones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha el Programa de Vinculación, Diálogo y Formación Especializada con el Sector Empresarial “Por la Certeza Jurídica”, una iniciativa que busca establecer un mecanismo permanente de comunicación con representantes de los sectores económicos del país y fortalecer la confianza en las instituciones de justicia. Impulsado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el programa surgió después de varios meses de diálogo con representantes empresariales y contempla espacios de colaboración para identificar desafíos jurídicos, intercambiar conocimientos y promover la especialización en temas relacionados con la impartición de justicia.

Durante la presentación, Aguilar Ortiz afirmó que la Suprema Corte trabaja para garantizar la certeza jurídica en México e hizo un llamado al sector empresarial a confiar en la nueva integración del Pleno y en el Poder Judicial de la Federación. “El diálogo institucional constituye el eje central, al permitir conocer de manera directa distintas perspectivas sobre los retos que enfrenta la impartición de justicia, identificar áreas de oportunidad y generar el entendimiento compartido de las necesidades jurídicas de los sectores estratégicos”, señaló el ministro presidente. SCJN ESTABLECE TRES MECANISMOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESARIOS El programa “Por la Certeza Jurídica” contempla tres mecanismos de trabajo: Mesas de Alto Nivel, Mesas Técnicas de Trabajo y Seminarios de Capacitación Específica. Estos espacios permitirán abordar retos relacionados con la aplicación de las normas, conocer las necesidades jurídicas de distintas actividades económicas y fortalecer la formación especializada en materias vinculadas con la función jurisdiccional. Entre los temas prioritarios se encuentran la estabilidad regulatoria, la transformación digital, la inteligencia artificial, la integridad corporativa, el sistema financiero y la propiedad industrial. La iniciativa busca mantener una interlocución permanente entre la Suprema Corte y los sectores productivos, mediante actividades orientadas al intercambio de perspectivas y conocimientos sobre los desafíos jurídicos que enfrenta el país.

CERTEZA JURÍDICA, CLAVE PARA LA INVERSIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Durante el encuentro, José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), respaldó la iniciativa y señaló que la certeza jurídica es indispensable para impulsar la inversión y el crecimiento económico. También destacó la importancia de contar con condiciones de seguridad jurídica para las empresas nacionales e internacionales. Por su parte, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), reconoció la propuesta y sostuvo que la certeza jurídica requiere trabajo conjunto entre las autoridades y los sectores productivos. El representante del sector bancario expresó la disposición de las instituciones financieras para contribuir al desarrollo de la reforma judicial. PROGRAMA DE LA SUPREMA CORTE RESPETARÁ LA INDEPENDENCIA JUDICIAL La SCJN informó que las actividades del programa se desarrollarán con pleno respeto a la independencia judicial. Los encuentros no abordarán controversias particulares ni buscarán comprometer los criterios o las decisiones de los órganos jurisdiccionales. La iniciativa plantea generar espacios de comunicación institucional sin intervenir en la resolución de casos específicos, con el objetivo de conocer las necesidades jurídicas de los sectores económicos y fortalecer el entendimiento entre las autoridades judiciales y las empresas.

¿QUIÉNES PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA? En la reunión participaron el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano; la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García; y las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías Guerra. También asistieron los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García e Irving Espinosa Betanzo. Por parte del sector empresarial estuvieron presentes Sandra Hágsater, presidenta del Consejo Farmacéutico Mexicano, y Sofía Pérez Gasque Muslera, directora general del Consejo de Empresas Globales, además de representantes de organismos empresariales y financieros. La Suprema Corte dio a conocer la iniciativa mediante el comunicado de prensa número 151/2026, publicado el 20 de octubre. Con este programa, el máximo tribunal busca establecer una vía permanente de diálogo con el sector empresarial para abordar desafíos jurídicos y contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en México.

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