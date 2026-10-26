SCJN y ONU-Hábitat firman acuerdo para fortalecer el derecho urbano y la vivienda adecuada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ONU-Hábitat firmaron este lunes un Memorándum de Entendimiento en la Ciudad de México para fortalecer la colaboración en materia de derecho urbano, vivienda adecuada y derechos humanos. El acto fue encabezado por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, quienes formalizaron el acuerdo de cooperación entre ambas instituciones. El memorándum establece un mecanismo de colaboración para impulsar la investigación, facilitar el intercambio de experiencias y fortalecer los conocimientos relacionados con el desarrollo urbano y el acceso a una vivienda adecuada.

¿QUÉ CONTEMPLA EL ACUERDO ENTRE LA SCJN Y ONU-HÁBITAT? La colaboración busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias en torno al derecho urbano, así como fortalecer el análisis de los marcos jurídicos vinculados con la vivienda y el desarrollo de las ciudades. Entre los temas centrales se encuentra el papel de la justicia en la construcción de entornos urbanos donde se respeten los derechos humanos de sus habitantes, particularmente en lo relacionado con el acceso a una vivienda adecuada y las condiciones del espacio urbano. Con la firma del documento, ambas instituciones establecieron una vía de cooperación para compartir información y experiencias que contribuyan al estudio del derecho urbano y a la protección de los derechos humanos.

ANACLÁUDIA ROSSBACH DESTACA COLABORACIÓN CON LA SUPREMA CORTE La directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, se refirió al acuerdo mediante una publicación en la red social X, en la que expresó su reconocimiento por el encuentro con el ministro presidente de la SCJN y destacó los objetivos de la nueva asociación. “Honrada de conocer al Presidente de la Suprema Corte @HugoAguilarOrti y establecer una nueva asociación entre UN-Habitat y @SCJN para avanzar en el derecho urbano y la función social de la ciudad, al tiempo que se fortalece el rol del derecho y la justicia en el avance del derecho a una vivienda adecuada. Mirando hacia #WUF14”, escribió.

El mensaje hizo referencia al derecho urbano, la función social de las ciudades y el papel de los sistemas jurídicos y de justicia para avanzar en el acceso a una vivienda adecuada.