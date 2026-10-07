Se acaba tiempo a Fiscalía de Tabasco para actuar contra Bermúdez

En una entrevista, Efraín Reséndez Bocanegra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explicó que al agotarse este lapso legal el proceso penal dará paso formalmente a su etapa intermedia.

El próximo 23 de octubre se cumplirá el plazo fatal para que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco concluya la investigación complementaria y presente la acusación formal en contra del exsecretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez, señalado como presunto líder fundador del grupo criminal La Barredora e imputado por el delito de desaparición forzada.

“La fiscalía tiene 15 días para presentar la denuncia formal; se vence el 23 de octubre”, dijo.

La FGE ha solicitado de manera formal una condena acumulada de 154 años de prisión contra el exfuncionario, a quien también se le atribuye responsabilidad en delitos como secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa, cometidos presuntamente durante el periodo en el que estuvo al frente de la corporación estatal bajo las administraciones de los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.

DEFENSA Y POSTURA OFICIAL

En agosto pasado, desde el penal federal de El Altiplano, Bermúdez difundió una carta en la que denunció ser víctima de una “persecución política” y aseguró que ha sido juzgado ante la opinión pública antes de una sentencia definitiva y negó ser el líder de La Barredora.

No obstante, el fiscal general de Tabasco, Óscar Vázquez, rechazó que la institución haya vulnerado la presunción de inocencia del exmando y aseguró que serán las autoridades judiciales quienes determinen su responsabilidad.

Hernán Bermúdez fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y luego extraditado a México.

El pasado 25 de septiembre, tras la mesa de seguridad realizada en Villahermosa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que La Barredora se encuentra debilitada y fragmentada.

El dato

La FGE ha solicitado de manera formal una condena acumulada de 154 años de prisión contra el exsecretario de seguridad.