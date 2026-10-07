‘Capitán Sol’: 23 mdp sin justificar y 52 mdp en apuestas

La causa penal señala que según el análisis de la información financiera proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante un oficio del 5 de junio de 2025, no fue identificada otra fuente de ingresos más que la señalada por nómina.

Autoridades federales no identificaron las causas del origen de diversos depósitos que acumulan más de 23 millones de pesos que recibió en sus cuentas bancarias Miguel Ángel Solano Ruiz, excapitán de corbeta en retiro, alias “Capitán Sol”, “MK” o “NK”, quien permanece en el Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, en el Estado de México .

El expediente, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, detalla que no fue posible establecer la causa que dio origen a que Solano Ruiz recibiera 3 millones 571 mil 882 pesos en cuenta abierta de una institución bancaria, así como otros 5 millones 684 mil 871 pesos depositados en cuenta abierta de otra institución bancaria.

”Asimismo, se conocieron depósitos recibidos en los años 2020, 2021 y 2022 por parte del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República Mexicana y la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria”.

”Y depósitos en efectivo en la cuenta [bancaria] en 2014; que en total suman más de 5 millones de pesos, de los que no se identificó el motivo por el que fueron recibidos, toda vez que, como se ha mencionado, únicamente reporta que obtiene ingresos como jubilado pensionado”, hace mención el documento.

De igual forma, se observó que en su cuenta de nómina recibió en el periodo del 11 de mayo de 2018 al 31 mayo de 2019 depósitos por 2 millones 650 mil 920 pesos.

En tanto, del 1 de octubre de 2018 al 3 de marzo de 2019, un millón 220 mil 920 pesos, de estos últimos de los que se identificó a los ordenantes Herzap Transportes, S.A. de C.V.; Operadora Saenmar, S.A. de C.V., y Comercializadora Industrial Comp, S.A. de C.V.

”No se identificó la relación o actividad que diera origen a los depósitos recibidos por dichos ordenantes, resaltando que, una vez recibidos estos últimos recursos, fueron utilizados al parecer en servicios de apuestas... casinos o centros de apuestas”, resalta la causa penal.

De la información con respecto a cheques de caja, se conoció que “El Capitán Sol” recibió 20 cheques de caja por un total de 5 millones 309 mil 94 pesos en el periodo de 2018 a 2022.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a “Mk” por su posible participación en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento con agravante de servidor público.

Solano Ruiz se desempeñó como coordinador externo en Aduanas, y fue cercano a los exnavales Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, quienes están involucrados en el entramado de huachicol fiscal, y permanecen también en el penal de El Altiplano.

La causa penal indica que en el caso de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) recibidos por concepto de nómina sólo se pudo identificar que en 2020 obtuvo la cantidad de 18 mil 785 pesos, proveniente de la Secretaría de Marina (Semar).

A través de CFDI se conoció que tuvo gastos (deducciones) durante el periodo de 2020 a 2025, por un millón 508 mil 157 pesos, correspondientes a conceptos como: comisiones e intereses, primas de seguros, servicios de facturación y pagos a tarjetas de crédito.

Además, al “Capitán Sol” se le identifican ocho inmuebles adquiridos en 10 años, de 2013 a 2023, por una inversión total de 13 millones 125 mil 862 pesos.

De esta cifra, 2 millones 994 mil 184 pesos se pagaron mediante crédito y 10 millones 131 mil 678 pesos al contado.Los inmuebles que se liquidaron al contado fueron cinco en Veracruz; uno en Xalapa y cuatro más en Alvarado.

Mientras que con crédito no identificado fue uno en Tlalpan, Ciudad de México, así como otro en la ciudad de Veracruz y uno más a crédito, identificado en Coyoacán, en la Ciudad de México.

Por otra parte, se conocieron envíos de dos transferencias internacionales a Estados Unidos, a su hermano, ambas de la misma cuenta en cantidad total de 109 mil 653 pesos en el periodo de 2023 al 2024.

Con relación a las actividades vulnerables, se detectó que Solano Ruiz realizó la compra de una pieza de joyería por la cantidad de 428 mil 500 pesos, misma que fue liquidada en efectivo mediante dos pagos en febrero de 2025.

Asimismo, tiene 10 avisos de compra de tarjeta de prepago para los ejercicios de 2021 y 2022, por un monto total de 2 millones 65 mil 395 pesos, operaciones que se realizaron por transferencia bancaria.

También realizó pagos de juegos y sorteos, donde los sujetos obligados reportaron 400 avisos de operaciones de apuesta relacionados con Solano Ruiz, en el periodo de 2015 a 2023.

De estos avisos, se conoció que los pagos sumaron la cantidad de 52 millones 128 mil 239 pesos, teniendo como medio de pago en 99.73% el uso de efectivo.

Las operaciones fueron realizadas en Ciudad de México y Veracruz.

En los movimientos con tarjetas de servicio y de crédito se conoció que en el periodo de 2018 a 2025 realizó operaciones de consumos por la cantidad de 15 millones 391 mil 466 pesos sin conocer el medio de pago, y resalta el ejercicio de 2024 por 6 millones 39 mil 473 pesos, el cual representa 39.24% del total de las operaciones.

”Por consiguiente, se identificó que, en joyería, tarjetas de prepago, tarjetas de crédito y juegos de apuestas gastó un aproximado de 60 millones 661 mil 607 pesos, de los cuales ha destinado 52 millones a juegos de apuestas”, indican las investigaciones.

Actividad económica Los gastos realizados por Solano Ruiz no guardan congruencia con sus ingresos, que se limitan a su sueldo.

Depósitos por 23 mdp, algunos en efectivo, cheques de caja y transferencias sin justificar el origen.

Sólo se le detectaron 18 mil 785 en comprobantes fiscales provenientes de la Marina.

Adquirió ocho inmuebles entre los años 2013 y 2023, algunos de ellos pagados de contado, con una inversión por más de 13 millones.

Envió dos transferencias a Estados Unidos, a su hermano, ambas de la misma cuenta en cantidad total de 109 mil 653 pesos en el periodo de 2023 a 2024.

Compró una pieza de joyería de 428 mil 500 pesos, misma que fue liquidada en efectivo mediante dos pagos en febrero de 2025.

Gastó 15 millones 391 mil por concepto de consumos entre 2018 y 2025.

En joyería, tarjetas de prepago, tarjetas de crédito y juegos de apuestas gastó aproximadamente 60 millones 661 mil 607 pesos.

De estos 60 millones, destinó 52 millones a juegos de apuestas, flujos totalmente incongruentes con sus ingresos mensuales oficiales como capitán de corbeta en retiro.

Fuente: causas penales.