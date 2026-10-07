$!Se acabó la espera: la transformación laboral llegó para que trabajar signifique vivir mejor

Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, afirmó que la espera de las y los trabajadores por mejores salarios y mayores derechos llegó a su fin y destacó los resultados de la transformación laboral impulsada durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. “Durante décadas de invierno neoliberal, se pidió a las y los trabajadores que esperaran mejores salarios, que se apretaran el cinturón, que siguieran sacrificándose. Se les prometió que la riqueza gotearía desde arriba, eso nunca ocurrió, ni iba a ocurrir, la Cuarta Transformación cambió esta realidad. Se acabó la espera”, señaló durante su comparecencia ante las y los legisladores, en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno. El titular de la STPS destacó que durante décadas se sostuvo que la competitividad dependía de mantener bajos los salarios y limitar los derechos de las personas trabajadoras. Recordó que en el periodo neoliberal el salario diario real creció apenas 1.7 por ciento en promedio, el salario mínimo perdió más de 75 por ciento de su poder adquisitivo y la pobreza laboral aumentó 7.3 por ciento.

“Probamos que era falsa la idea de que, para competir, los trabajadores debían ganar menos, y que los derechos laborales eran un obstáculo para la inversión En su lugar, pusimos en el centro una convicción distinta: mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, más seguridad social, libertad sindical y justicia laboral como parte constitutiva para la productividad”, afirmó el titular de la STPS. Destacó que la transformación laboral ha demostrado que mejores salarios y mayores derechos pueden avanzar junto con el empleo y el crecimiento económico. Al 31 de agosto de 2026 se registraron 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo ante el IMSS, la cifra más alta para un mes de agosto. La recuperación del salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026 en la zona general, lo que representa una recuperación real del poder adquisitivo de 154 por ciento. Mientras en 2018 un salario mínimo permitía adquirir 0.8 canastas básicas, actualmente permite adquirir 1.9, y de 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, 6.6 millones se explican por la política salarial. La participación de las mujeres en el mercado laboral pasó de 38.8 por ciento en 2020 a 41 por ciento en 2025. Esta transformación también se refleja en la ampliación de derechos. Al cierre de agosto, 199 mil 454 personas trabajadoras de plataformas digitales habían superado el umbral para contar con acceso completo a la seguridad social y 1 millón 772 mil 292 contaban con protección contra riesgos de trabajo. Además, México tiene una ruta definida para alcanzar la jornada laboral de 40 horas en 2030, sin reducción de salarios ni prestaciones, en beneficio de más de 13 millones de personas trabajadoras, explicó.

En materia de justicia laboral, Bolaños López destacó que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral registra tasas conciliatorias de 84 por ciento en asuntos individuales y 95 por ciento en materia colectiva. Y para el campo se creó el Certificado Laboral para la Agroexportación, que busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en las cadenas agroexportadoras y beneficiar a cerca de 200 mil trabajadores del campo.

Por su parte, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a más de 3.6 millones de jóvenes desde 2019, y siete de cada 10 egresados tienen una actividad productiva, ya sea porque trabajan o continúan estudiando, y durante los primeros años de gobierno de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, este programa se ha fortalecido, 619 mil jóvenes han sido atendidos con una inversión de 44 mil millones de pesos. El secretario del Trabajo subrayó que estos resultados han sido construidos mediante el diálogo social entre trabajadores, empleadores y gobierno, y reconoció la participación del Congreso de la Unión en las reformas que forman parte de esta transformación. Bolaños López refrendó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continuará con la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo hasta alcanzar 2.5 canastas básicas, la ruta hacia las 40 horas en 2030, el fortalecimiento del Certificado Laboral para la Agroexportación, la inspección laboral, la capacitación de las juventudes y la consolidación de un sistema de justicia laboral más rápido, cercano y efectivo. “La transformación laboral mira hacia adelante. Construye el futuro del trabajo en México fortaleciendo los derechos de las y los trabajadores. Y la Primavera de los Derechos Laborales es apenas el comienzo”, afirmó. La dirección es clara: “que trabajar signifique vivir mejor. Con un salario justo y derechos plenos. Con las y los trabajadores cuya voz siempre sea escuchada. Con una justicia que siempre llegue a tiempo”.