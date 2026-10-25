Coordinación constante refuerza seguridad en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe forma parte del área urbana considerada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que autoridades municipales destacaron la coordinación con Saltillo para mantener la vigilancia y fortalecer la seguridad en la región. El secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Alejandro González Farías, explicó que, durante reuniones con la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Saltillo, se ha informado que el levantamiento de la encuesta contempla casi el 12 por ciento del total del sondeo e incluye distintos sectores del municipio.

“Es importante destacar que la capital Saltillo y su área conurbada se han mantenido con resultados positivos dentro de esta medición”, señaló el funcionario. La ENSU mide la percepción de seguridad en áreas urbanas de interés. En el caso de Saltillo, la medición comprende el área urbana que comparte con Ramos Arizpe, por lo que los resultados corresponden a esa zona. González Farías indicó que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha instruido mantener la coordinación con las corporaciones de seguridad de Saltillo, además de reforzar los rondines de vigilancia y las acciones de proximidad para atender las necesidades de las familias. Añadió que estas labores forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la que participan distintas instancias estatales y federales, entre ellas el Ejército Mexicano y la Marina.

“Los alcaldes de Ramos Arizpe y Saltillo están en coordinación permanente; a nosotros nos toca seguir trabajando en esa sintonía para mantener la tranquilidad que se vive en Ramos Arizpe”, destacó. Finalmente, el secretario del Ayuntamiento subrayó que la colaboración entre municipios y los distintos órdenes de gobierno permite reforzar la presencia preventiva y la vigilancia en la región. “Como municipio seguiremos trabajando bajo esta línea de coordinación para contribuir a mejorar estos indicadores, pero, sobre todo, para fortalecer la seguridad de la población”, puntualizó.