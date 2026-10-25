$!De Kill Bill a Dexter: Uma Thurman se sincera sobre su regreso a Hollywood

Habiéndose consagrado como la musa inspiradora de Quentin Tarantino, parecía imposible repetir los éxitos de Pulp Fiction o Kill Bill. Y aunque nunca dejó de trabajar, mantuvo un perfil bastante bajo hasta que finalmente llegó el inesperado regreso a la popularidad, sumándose al nuevo éxito de la serie ‘Dexter: Resurrection’, con una nueva temporada. ¿Cómo viviste la gran sorpresa de sumarte a la nueva historia de la serie Dexter: Resurrection? Honestamente, fue toda una sorpresa para mí también. El equipo creativo hace tiempo que venía trabajando en el mismo grupo y tuve que pensarlo. Por un lado tuve en cuenta el trabajo que ellos ya habían hecho con los guiones, pero para mí la televisión es algo muy nuevo. No es un campo demasiado familiar para mi. Pero fue maravilloso ver lo profesional y tan bien escrita que estaba la versión de esta serie. Y me alegra haber aceptado porque la experiencia no es para nada caótica, todo lo contrario.

¿Cómo te llegó el ofrecimiento? El ofrecimiento llegó por mis representantes. Ellos estaban tan intrigados como yo. Los guiones estaban escritos, con la única excepción del último episodio. Pero me permitieron leer los libros que tenían disponibles... Y eran demasiados (risas). La televisión tiene muchas más paginas que el cine. Y la verdad, los leí sin parar. Me atraparon por completo. Pero tuve mis miedos, porque no sabía si mi personaje podía ser lo suficientemente importante. Estaba muy insegura y como actriz, es algo que siempre me gusta. Me pareció genial que también hayan llamado a Neil Patrick Harris o Cristian Ritter que ya habían aceptado. Era un desfile de actores lo suficientemente grandes como para darme cuenta que Michael C. Hall no quería llevarse todos los laureles como protagonista. Y es la misma energía que después sentí en el estudio, donde todos los actores tuvieron escenas donde podían brillar. Esa es la gran razón por la que acepté. ¿Entonces es cierto que dudaste en aceptar al principio? Los guiones me parecían hermosos, pero de verdad, mi personaje estaba mucho menos desarrollado. Y en la primera conversación que tuvimos por zoom llegué a preguntarles “¿Realmente me necesitan tanto?”. Todavía no tenían el elenco completo, pero después de nuestra conversación, agregaron la profundidad que mi personaje necesitaba, para que fuera más complejo, sin que tampoco cambiara demasiado. Digamos que la perfilaron mucho más humana, pero el crédito se lo llevan los autores.

¿Qué tan diferente es Michael C. Hall al personaje de la serie Dexter? Michael es un completo caballero y la persona más amorosa que conozco. Mi experiencia de trabajo con él, fue excelente, incluso cuando me ahorca en la historia. Nunca antes me habían ahorcado tan gentilmente, tan amablemente (Le cuesta parar de reír). Desde mi punto de vista, pasamos momentos maravillosos como actores. Y me hubiera encantado tener muchas más escenas juntos, porque disfruté cada minuto. ¿Hay una gran diferencia entre interpretar un personaje en el cine, en comparación con el personaje de una serie como Dexter? Siempre es un desafío encontrar las claves de un personaje y en este caso tuve una mezcla interesante de una especie de moral amoral, manteniendo la fuerza del personaje, permitiendo un lado humano, porque hay una verdad detrás de todo eso. Yo tampoco quería que la quieran demasiado, me gusta que tenga una doble personalidad. Pero si fuera una persona real, te aseguro que sería una persona bastante cerrada. Encontrar este estilo de personaje también es un desafío bastante divertido porque se necesita cierta disciplina para interpretar un rol como este.

¿Y al momento de rodar la serie, sigue siendo muy diferente al cine? Es algo que me sorprendió muchísimo, porque no me pedían más de una toma por cada escena. Al principio, yo no sabía si tenía que pedir alguna más, porque siempre se puede mejorar. Siento que por dentro mío llevo una crítica interior que siempre quiere mejorar. Y por ahí pasa la diferencia entre el cine, donde siempre se puede filmar una segunda toma. En teatro, es lo que es, aunque no te haya gustado lo que hiciste arriba del escenario, ya lo hiciste. Y esta vez tuve que adaptarme a algo parecido, sin tener una segunda oportunidad. La presión es demasiada alta, porque pueden pensar que algo pudo ser suficientemente bueno y para mí, nada es nunca suficientemente bueno. En ese sentido, tuve que llegar mucho más preparada, súper concentrada, para no tener que pedir otra toma... porque también podía jugar en contra... si te digo que filmemos de nuevo para mejorar ¿Qué pasa si la siguiente actuación no es mejor? Todo estaba meticulosamente preparado, yo solo tenía que agregar mi pieza del rompecabezas, idealmente perfecta, en una sola toma. Como la nueva continuación de Dexter: New Blood, la ‘Resurrección’ de la serie de streaming mantiene la historia del asesino más famoso de la TV, rodeado por nuevos personajes. La primera temporada ya había revelado que Dexter Morgan había sobrevivido cuando le disparó su hijo, al final de New Blood. Pero después de haber pasado diez semanas en coma, se recupera... en secreto. Y mientras trata de corregir sus errores, el personaje de Uma Thurman, como Charley, entra en la nueva historia como la jefa de seguridad del misterioso multimillonario círculo secreto que intenta infiltrar Dexter. Ella es la primera en sospechar de él, vigilándolo de cerca. La primera temporada justamente termina cuando ella abandonó aquel círculo, por la traición de su jefe millonario, para dejar la gran incógnita de la segunda temporada: Si Charley se unirá con Dexter para vengarse o si será la mayor amenaza que pueda cazarlo.

¿Crees que el jefe de tu personaje Charley mantuvo enferma a la madre como una forma de controlarla? Bueno, bueno... es una idea que yo nunca había pensado tan profundamente. No se me había ocurrido pero pudo haber pasado. ¿Y si pudiéramos escribir el guion, podríamos imaginar que tu personaje volvió en la segunda temporada solo para matar al hijo de Dexter? No puedo darte ningún spoiler, aunque me encantaría, lo tengo en mi ADN. Pero tengo que mantener mis secretos. ¿Qué podemos saber al menos sobre tu personaje de la segunda temporada? Sin spoilers, puedo decir que mi personaje sigue viva. Después sabremos la historia que sigue, tampoco importa. El espíritu de la serie Dexter sigue intacto. ¿Volverías con una tercera temporada, también? Yo volvería a trabajar con Michael en cualquier lugar, en cualquier momento, seguro.

¿Lo que más te gusta de tu personaje? Me gusta que los dos personajes tienen su propios códigos morales al punto de creer que piensan diferente, pero no es tan así. Por ahí pasa lo más divertido, cuando los dos personajes interactúan. Ella lo ve a él, pensando que es una persona moralmente aberrante y viceversa. Y lo curioso es que al final, hasta cierto punto, los dos tienen muchos puntos en común a nivel moral. ¿Podríamos comparar tu personaje de Charley con el de la Novia de Kill Bill? Sí, a mí me recuerda al personaje de la Novia, en la segunda parte de Kill Bill. Me acuerdo que me corté el pelo en aquella segunda parte, solo para que Quentin (Tarantino) no quisiera volver a filmar más escenas del principio. Y fue pura suerte que hayamos terminado filmando dos películas, donde la gente pudo ver mi nuevo look.... Pero volviendo con Dexter, siento que mi personaje tiene la misma fuerza de Kill Bill. Los dos personajes experimentan la misma ambigüedad moral que las empuja a llevarse tan bien con la violencia.