Mil unidades de transporte participarán en paro en Coahuila

En Coahuila serán mil las unidades del transporte de carga, las que participarán en el paro nacional de transportistas anunciado para este lunes, el cual se implementará en las ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.

El delegado de Canacar en Saltillo, Juan Manuel Ramos Cantú, informó que en el caso de Saltillo, estarán participando 150 transportistas con alrededor de 200 unidades, a las 8am se concentrarán en Kimberly Clark para de ahí continuar el recorrido hasta los límites con Monterrey, para de ahí retornar y dirigirse hasta la Caseta de la Carbonera, donde se quedarán hasta que se les diga desde México que haya un levantamiento del paro.

TE PUEDE INTERESAR: Parques Industriales es una regla de inversión que funciona en Coahuila

En el paro nacional participan además de la Canacar, la Hamotac Nacional, la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales.

Ramos Cantú indicó que en México hubo pláticas, entre ellas llamadas de la Secretaría de Gobernación, pero no se llegó a un acuerdo, por lo que este lunes se estará realizado el paro, no hubo respuesta a temas como el estímulo fiscal, al problema de inseguridad que hay en las carreteras y las malas condiciones en que se encuentran estas últimas, que genera accidentes y daños en las unidades.

Asimismo en la mayoría de los municipios en el país por una infracción de tránsito, de cualquier tipo, encierran las unidades y las grúas cobran hasta 50 mil pesos de arrastre.

El delgado de Canacar en Saltillo no especificó las pérdidas económicas que este paro nacional genera en la Región Sureste, sin embargo, añadió que en la zona se cuenta con cuatro mil unidades, quienes dan servicio sobre todo a la industria automotriz.

Recordó que tiene años que Saltillo participa en un paro de transportistas, por lo regular estos se llevan acabo en los estados donde hay problemas, sin embargo, en esta ocasión la diferencia es que se convocó aun paro a nivel nacional.

Finalmente dejó claro que no se interrumpirá el tráfico de las carreteras, es un paro de labores, por ello, las unidades se estacionarán en las orillas de las carreteras.