Santos Laguna sufre goleada ante Xolos y pierde su racha histórica de seis triunfos

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    Santos Laguna sufre goleada ante Xolos y pierde su racha histórica de seis triunfos
    Santos Laguna sufrió una dolorosa goleada de 4-1 ante Xolos de Tijuana y vio interrumpida su histórica racha de seis victorias consecutivas en la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

Ignacio Rivero firmó un doblete en el Estadio Caliente y frenó el ascenso lagunero; América también tropezó y Cruz Azul se acercó al liderato

La racha histórica de Santos Laguna terminó en la frontera. Después de seis triunfos seguidos, los Guerreros cayeron goleados 4-1 ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo de Renato Paiva sufrió un duro golpe en su lucha por alcanzar la Liguilla.

La caída pesó por el momento que atravesaban los laguneros. El miércoles habían impuesto un récord institucional al derrotar 2-0 a Pumas y sumar seis victorias consecutivas por primera vez en su historia en Primera División. Pero ante un rival que acumulaba seis partidos sin ganar, Santos mostró otra cara y perdió el impulso que lo había sacado del fondo de la tabla.

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Tijuana abrió el marcador al minuto 13: Francisco González aprovechó una jugada dentro del área y definió de zurda ante Carlos Acevedo. Santos apenas intentaba reaccionar cuando recibió otro golpe. Al 18’, Ignacio Rivero apareció cerca de la portería para convertir tras una acción de Jackson Porozo en un tiro de esquina. En cinco minutos, los locales habían construido una ventaja de dos tantos.

El 2-0 al descanso retrató los problemas defensivos de los Guerreros, incapaces de contener la intensidad fronteriza. Su posesión de pelota no bastó para inquietar a Antonio Rodríguez. Paiva movió sus piezas en el complemento, mientras Xolos esperaba oportunidades para hacer daño al contragolpe.

La esperanza regresó al minuto 66. Esteban Lozano apareció en el área y marcó el 2-1, anotación que parecía abrir la puerta a una remontada. La reacción duró muy poco: apenas tres minutos después, Rivero firmó su doblete con un tiro libre directo y recuperó la diferencia de dos goles para los tijuanenses. Santos perdió el impulso para volver al partido.

El golpe definitivo llegó al 72’, cuando Adonis Preciado culminó un contragolpe con una definición de derecha para sellar el 4-1. En seis minutos, la ilusión de rescatar un empate se transformó en una derrota contundente. Xolos, dirigido por Sebastián Abreu, encontró una respuesta después de su sequía, mientras Santos volvió a exhibir las fragilidades de su mal inicio del campeonato.

Pese al tropiezo, el conjunto de Torreón conserva 19 puntos, con seis victorias, un empate y siete derrotas. Su recuperación había comenzado ante FC Juárez y continuó con triunfos sobre Toluca, Pachuca, Atlético de San Luis, Querétaro y Pumas. Ahora deberá demostrar que esta goleada fue un tropiezo aislado, porque la pelea por los puestos de clasificación sigue abierta. Tijuana, por su parte, alcanzó las 20 unidades.

En otro resultado de la Jornada 14, América perdió 2-1 ante Pachuca en el Estadio Banorte, durante la noche del homenaje a Guillermo Ochoa. Alán Bautista adelantó a los Tuzos, Henry Martín igualó para las Águilas al inicio del segundo tiempo y Oussama Idrissi sentenció al 74’. Pese al revés, el conjunto azulcrema se mantuvo líder con 27 puntos.

Cruz Azul aprovechó el tropiezo americanista y venció 3-1 a Querétaro en La Corregidora, con goles de Andrés Montaño, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere; Mateo Coronel marcó para los Gallos. La Máquina llegó a 26 puntos, uno menos que el líder.

Por su parte, Atlas superó 4-3 a Puebla en el Estadio Jalisco, con anotaciones de Florián Monzón, Kevin Zenón y un doblete de José Martín, en otro duelo lleno de emociones.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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