Se aprueba en lo general reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor por la Cámara de Diputados

Sin embargo, legisladores de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, del PRI y de Morena dieron a conocer sus críticas, observaciones y cuestionamientos sobre el avance del destacado dictamen.

En materia de los derechos artísticos, la presidenta de la Comisión de Cultura, Alma Lidia de la Vega, afirmó que ‘ el objetivo primordial es salvaguardar los derechos laborales de nuestros creadores....buscamos establecer límites jurídicos al uso de esas tecnologías a fin de evitar afectaciones a las fuentes de empleo y a la dignidad profesional de quienes desarrollan estas actividades’ .

El 7 de abril se reportó que en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general, con 335 votos a favor, cero en contra y 129 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor.

MOVIMIENTO CIUDADANO Y DICTAMEN DEL DERECHO DE AUTOR

Por parte del Movimiento Ciudadano, uno de sus diputados comentó que ‘el dictamen tiene graves errores que afectan, y duramente, a quienes participan en la cadena creativa, artística y de contenido....se afecta a las autoras y autores, artistas, intérpretes, productores, técnicos y editores’.

Aseveró que el dictamen modifica diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes. El diputado agregó que la discusión del dictamen debió haberse hecho en ‘un parlamento abierto, tienen que estar a la mesa ambos actores, no nada más recibiendo cabilderos de uno u otro, en uno y otro grupo parlamentario’.

En sus comentarios, representantes del Movimiento Ciudadano criticaron que el dictamen introduce el concepto de la inteligencia artificial, sin embargo, afirman que las características que definen a dicha herramienta no fueron esclarecidas.

‘Podría incluso, generarse un mercado para la extorsión en cada tramo de las postproducciones, ya que cada ejecutante, intérprete o artista podría revocar en cualquier momento el consentimiento para que su voz o su imagen sean utilizados’ aseveró Movimiento Ciudadano.

PARTIDO DEL TRABAJO Y DICTAMEN DEL DERECHO DE AUTOR

Santiago González, diputado del Partido del Trabajo, afirmó que su partido estaba en contra de los grandes conglomerados. Criticó los factores en la reforma que puedan beneficiar, de manera billonaria, a las empresas, a través de las regalías de los derechos de autor.

‘Peligro oculto en el texto propuesto sobre el artículo 118 de la Ley Federal de Derechos de Autor. El último párrafo establece una excepción preocupante: que, en el caso de productores de fonogramas o videogramas, el pago se realizará según los acuerdos previamente establecidos....Esto es una trampa de retroactividad contractual. Permitir esta redacción significaría que las empresas podrán usar contratos firmados hace 20 o 30 años, lo cual no podemos permitir y tampoco se justifica’ instruyó la banca del Partido del Trabajo.

No obstante, al igual que los diputados del Movimiento Ciudadano, aseveró que la presencia de la inteligencia artificial no ha sido definida en el contexto del dictamen.

‘Hemos sido claros al advertir que la iniciativa utiliza el término inteligencia artificial sin proporcionar una definición legal clara, la cual podría generar incertidumbre en todos los tribunales’ agregó el diputado del PT.

PRI Y DICTAMEN DEL DERECHO DE AUTOR

Desde la bancada del PRI, el diputado Erubiel Alonso comentó que se debería posponer la discusión del dictamen, afirmando que existe preocupación por parte de los artistas de México, en especial sobre la introducción de la inteligencia artificial.

‘El sector artístico ha manifestado su preocupación fundada sobre el contenido del dictamen, que fue un mal manejo parlamentario por la presidencia de la Comisión de Cultura. Hemos advertido riesgos relacionados con la posible aplicación de contratos previos para las nuevas formas de explotación en entornos digitales y de inteligencia artificial’.

MORENA Y DICTAMEN DEL DERECHO DE AUTOR

La diputada de Morena, Gissel Santander, comentó que ‘enfrentan una decisión de fondo: o protegemos a las personas trabajadoras en la era digital o permitimos que la tecnología se convierta en una nueva forma de despojo.... No hay punto medio, porque lo que está ocurriendo allá afuera no es una hipótesis, es una realidad’.

La diputada de Morena señaló que el uso de la inteligencia artificial para recrear voces, obras y rostros, sin la aprobación de los interpretados, es considerado ‘explotación digital del trabajo artístico’.

La diputada afirmó que ‘durante años la ley fue insuficiente, dejó vacíos, permitió abusos, se normalizó que se firmaran contratos ambiguos, se extendieran derechos de usos sin límites y se explotara el trabajo artístico sin retribución proporcional...Peor aún, ni siquiera se reconocía plenamente a muchos artistas como sujetos de derechos específicos dentro del marco legal. Eso hoy cambia, esta reforma no es técnica, es estructural. Y lo es porque establece tres principios que transforman la relación entre tecnología, mercado y trabajo’.

Ante las críticas de la oposición sobre la inteligencia artificial, la diputada contestó que ‘en materia de la Ley Federal del Trabajo la iniciativa actualiza la terminología vigente, en el capítulo correspondiente, para armonizarla con un enfoque más incluyente y protector de derechos’.

Con la revisión y la introducción de un nuevo artículo, la diputada comentó que ‘se prohíbe la reproducción total o parcial de interpretaciones artísticas a través de herramientas tecnológicas computacionales. Incluidas aquellas basadas en la inteligencia artificial sin el consentimiento expreso, libre e informado de la persona artista y sin la remuneración correspondiente’.