Se debilita huracán Polo frente a México, pero mantiene alerta las costas del Pacífico

A las 06:00 hora local (12:00 GMT), el centro del ciclón se localizaba sobre el océano Pacífico, a unos 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El huracán Polo, que se ha debilitado a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano, y seguirá provocando lluvias intensas en estados del occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Polo presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos mantienen una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Asimismo, persiste una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Las autoridades no prevén que el meteoro toque tierra en las próximas horas.

Sin embargo, la amplia circulación de Polo provocará en las próximas horas lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Jalisco, Colima y zonas de Michoacán y Guerrero; además de precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Oaxaca.

También se esperan rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en costas de Colima, Michoacán y Guerrero; de 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y Oaxaca, aunque prevé que en esta última entidad las rachas irán disminuyendo en el transcurso del día.

El huracán generará igualmente oleaje de entre siete y nueve metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero y de dos a tres metros en Oaxaca y Jalisco.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones asociadas al ciclón podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.

Los efectos del ciclón han llevado a los gobiernos de Guerrero y Michoacán a suspender las clases los días 22 y 23 de septiembre, mientras al menos seis puertos del Pacífico mexicano, entre ellos Acapulco y Zihuatanejo, mantienen restricciones parciales o totales a la navegación.

Ante posibles afectaciones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó mil 320 trabajadores, 82 plantas de emergencia y decenas de vehículos y grúas en puntos estratégicos, mientras la Secretaría de Marina mantiene preparados a casi 14 mil agentes navales, 25 buques, 76 embarcaciones y más de 300 vehículos en nueve estados.