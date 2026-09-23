Personal ocupado de la Industria manufacturera suma siete caídas en México

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    Personal ocupado de la Industria manufacturera suma siete caídas en México
    La estadística del IMMEX presenta las características más importantes de los establecimientos manufactureros y no manufactureros. VANGUARDIA

Aunque a tasa mensual se han reportado alzas en abril y junio, las plantillas laborales han reportado bajas o nulos cambios en los establecimientos IMMEX

El personal ocupado industrial cayó 0.4% en julio a tasa anual con base al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), sumando siete caídas ininterrumpidas en el año 2026.

En más de la mitad del año en cuestión, el indicador de personal ocupado del IMMEX ha reportado reducciones, pues en enero la caída anual fue de 2.4%; en febrero, marzo y abril las bajas anuales fueron de 2.6%, 2.4%, 1.6%, respectivamente. Mayo reportó una variación de -1.5% y junio, de -0.4%.

EN TÉRMINOS MENSUALES, PLANTILLA LABORAL TAMBIÉN A LA BAJA

Las estadísticas del IMMEX los presenta mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontrando que el personal ocupado de julio cayó -0.1% y, de los siete meses de 2026, se ha reportado 5 caídas o tasas nulas:

- Enero, 0.0%

- Febrero, -0.3%

- Marzo, -0.2%

- Mayo, 0.0%

En cambio, los meses abril (+0.1%) y junio (+0.4%) reportaron alzas mensuales en el indicador de personal ocupado del IMMEX.

A CIFRAS ORIGINALES

En julio de 2026, Inegi detectó que había 6 mil 516 los establecimientos IMMEX en México, reduciéndose en 4 con respecto a las cifras reportadas por este Instituto en junio del año en cuestión; 5 mil 211 con actividades manufactureras y el resto con actividades del agro.

De las industrias manufactureras, Inegi reportó que hay 2 millones 814 mil 352 trabajadores en julio, bajando 3 mil 826 con respecto a junio de 2026.

“Baja California concentró el mayor número de establecimientos (17.3 % del total). Siguieron Nuevo León (13.8 %), Chihuahua (9.3 %), Coahuila (7.1 %), Guanajuato (6.5 %), Jalisco (6.4 %) y Tamaulipas (6.2 %)”, informó Inegi.

El personal ocupado industrial cayó 0.4% en julio a tasa anual con base al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), sumando siete caídas ininterrumpidas en el año 2026.

En más de la mitad del año en cuestión, el indicador de personal ocupado del IMMEX ha reportado reducciones, pues en enero la caída anual fue de 2.4%; en febrero, marzo y abril las bajas anuales fueron de 2.6%, 2.4%, 1.6%, respectivamente. Mayo reportó una variación de -1.5% y junio, de -0.4%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/van-siete-caidas-seguidas-del-personal-ocupado-del-sector-servicios-en-mexico-y-coahuila-replica-tendencia-JB23661080

EN TÉRMINOS MENSUALES, PLANTILLA LABORAL TAMBIÉN A LA BAJA

Las estadísticas del IMMEX los presenta mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontrando que el personal ocupado de julio cayó -0.1% y, de los siete meses de 2026, se ha reportado 5 caídas o tasas nulas:

- Enero, 0.0%

- Febrero, -0.3%

- Marzo, -0.2%

- Mayo, 0.0%

En cambio, los meses abril (+0.1%) y junio (+0.4%) reportaron alzas mensuales en el indicador de personal ocupado del IMMEX.

A CIFRAS ORIGINALES

En julio de 2026, Inegi detectó que había 6 mil 516 los establecimientos IMMEX en México, reduciéndose en 4 con respecto a las cifras reportadas por este Instituto en junio del año en cuestión; 5 mil 211 con actividades manufactureras y el resto con actividades del agro.

De las industrias manufactureras, Inegi reportó que hay 2 millones 814 mil 352 trabajadores en julio, bajando 3 mil 826 con respecto a junio de 2026.

https://vanguardia.com.mx/dinero/suma-siete-caidas-consecutivas-personal-ocupado-de-empresas-comerciales-mayoristas-de-mexico-KC23655807

“Baja California concentró el mayor número de establecimientos (17.3 % del total). Siguieron Nuevo León (13.8 %), Chihuahua (9.3 %), Coahuila (7.1 %), Guanajuato (6.5 %), Jalisco (6.4 %) y Tamaulipas (6.2 %)”, informó Inegi.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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