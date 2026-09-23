Personal ocupado de la Industria manufacturera suma siete caídas en México

El personal ocupado industrial cayó 0.4% en julio a tasa anual con base al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), sumando siete caídas ininterrumpidas en el año 2026.

En más de la mitad del año en cuestión, el indicador de personal ocupado del IMMEX ha reportado reducciones, pues en enero la caída anual fue de 2.4%; en febrero, marzo y abril las bajas anuales fueron de 2.6%, 2.4%, 1.6%, respectivamente. Mayo reportó una variación de -1.5% y junio, de -0.4%.

EN TÉRMINOS MENSUALES, PLANTILLA LABORAL TAMBIÉN A LA BAJA

Las estadísticas del IMMEX los presenta mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontrando que el personal ocupado de julio cayó -0.1% y, de los siete meses de 2026, se ha reportado 5 caídas o tasas nulas:

- Enero, 0.0%

- Febrero, -0.3%

- Marzo, -0.2%

- Mayo, 0.0%

En cambio, los meses abril (+0.1%) y junio (+0.4%) reportaron alzas mensuales en el indicador de personal ocupado del IMMEX.

A CIFRAS ORIGINALES

En julio de 2026, Inegi detectó que había 6 mil 516 los establecimientos IMMEX en México, reduciéndose en 4 con respecto a las cifras reportadas por este Instituto en junio del año en cuestión; 5 mil 211 con actividades manufactureras y el resto con actividades del agro.

De las industrias manufactureras, Inegi reportó que hay 2 millones 814 mil 352 trabajadores en julio, bajando 3 mil 826 con respecto a junio de 2026.

“Baja California concentró el mayor número de establecimientos (17.3 % del total). Siguieron Nuevo León (13.8 %), Chihuahua (9.3 %), Coahuila (7.1 %), Guanajuato (6.5 %), Jalisco (6.4 %) y Tamaulipas (6.2 %)”, informó Inegi.