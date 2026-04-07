Se declara culpable Erick Valencia, miembro fundador del CJNG, en Estados Unidos

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Erick Valencia fue denunciado, por las autoridades de Estados Unidos por traficar cocaína desde México al país donde está siendo juzgado. También se le ha vinculado como colaborador con otros miembros de los cárteles mexicanos, por ejemplo, Ignacio Coronel Villarreal, Nacho, y Óscar Nava Valencia, El Lobo. Se le atribuye el crédito de pieza fundamental en la formación del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio ‘El Mencho’.

El 7 de abril se reportó que Erick Valencia Salazar, también conocido como el 85, formalizó un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, tras declararse culpable ante la Corte.

Erick Valencia, conocido como el 85 o el Matazetas, fue detenido en el 2012, sin embargo, quedó libre y fue nuevamente arrestado hasta el 2022. Al detenido se le atribuye, según las investigaciones de las autoridades, la creación del grupo armado ‘Los Matazetas’ el cual proporcionaba una ofensiva del Cártel de Sinaloa contra el cártel de los Zetas.

Posteriormente, en el programa de coordinación de seguridad entre los Estados Unidos y México, el miembro del cártel fue extraditado para ser juzgado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la audiencia programada a las 2 de la tarde, con el juez federal James Boasberg, en Washington, el detenido se declaró culpable. En la minuta del caso, se redactó: La corte acepta la declaratoria y el acusado es declarado culpable’.

El único cargo del cual se le culpó, en los Estados Unidos, fue el de narcotráfico de cocaína. El detenido, al declararse culpable, podrá tener la oportunidad de realizar un acuerdo con las autoridades, ya sea la reducción de su condena o beneficios procesales. No obstante, dicho acuerdo solo puede ser propuesto por la fiscalía y ser aceptado por el juez.

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Actualmente, Erick Valencia reside en el Centro Federal de Detención de Filadelfia en Pensilvania. Su estadía en los Estados Unidos fue resultado de la extradición de los miembros del cártel y de narcotraficantes que la administración de Sheinbaum entregó al gobierno de Estados Unidos.