‘Se está muriendo’... abogado del ‘Rey de la Basura’ pide prisión domiciliaria por su avanzado cáncer grado 4

El abogado Erick Alan Hernández afirmó que su cliente “ se está muriendo ” en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece privado de la libertad desde el 30 de diciembre de 2021. El exlíder priista enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual .

La defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre , exdirigente del PRI en la Ciudad de México y conocido públicamente como el “Rey de la Basura”, volvió a solicitar que se modifique la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva. El argumento central es el deterioro de su estado de salud y la necesidad de recibir atención médica especializada fuera del centro penitenciario.

De acuerdo con la defensa, Gutiérrez de la Torre padece cáncer grado 4 con metástasis, además de diabetes e hipertensión. La enfermedad habría afectado el intestino y previamente fue sometido a una nefrectomía, procedimiento mediante el cual le fue retirado el riñón derecho.

La defensa sostiene que su condición representa un riesgo grave y que podría perder la vida antes de que concluya el proceso penal si continúa bajo las actuales condiciones de reclusión.

UN EPISODIO MÉDICO DENTRO DEL RECLUSORIO

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Hernández relató un episodio ocurrido el domingo previo que, según su versión, refleja las dificultades que enfrenta el acusado para recibir atención médica dentro del penal.

El abogado aseguró que Gutiérrez de la Torre acudió al servicio médico porque presentaba dificultades para orinar, un problema que, de acuerdo con la defensa, arrastra desde que le fue diagnosticado el cáncer. Debido a esta condición necesita utilizar una sonda de manera recurrente.

Según el relato, el personal médico le indicó que no podía atenderlo en ese momento debido a otras emergencias. Ante esa situación, el exdirigente priista habría tomado una sonda y las guías que sus abogados le proporcionaron y que conserva en su dormitorio.

“Es que yo he visto cómo le hacen”, habría dicho Gutiérrez de la Torre, según la narración de su abogado, antes de intentar colocarse el dispositivo por sí mismo.

La defensa afirma que la sonda quedó mal colocada, provocó una obstrucción y posteriormente apareció sangre en la orina. Hernández señaló que la situación genera preocupación debido a que el imputado conserva un solo riñón.

El abogado también cuestionó que su representado permanezca en una celda ordinaria, sin un espacio médico especializado, mientras recibe tratamientos como quimioterapia. A juicio de la defensa, el deterioro continúa pese a las intervenciones médicas realizadas durante su reclusión.

EL AMPARO QUE PODRÍA CAMBIAR LA MEDIDA CAUTELAR

La solicitud de prisión domiciliaria no es nueva. La defensa ha intentado modificar la medida cautelar en distintas ocasiones, pero las peticiones han sido rechazadas bajo el argumento de que persisten riesgos procesales, entre ellos una posible fuga y la necesidad de garantizar la protección de las presuntas víctimas.

En esta disputa judicial, la defensa consiguió un amparo de un juez federal, quien ordenó realizar una nueva audiencia para revisar la medida cautelar. La resolución cuestionó que el juez de instancia no hubiera fundamentado y motivado de manera suficiente su decisión respecto al estado de salud del imputado.

Sin embargo, el caso todavía no está resuelto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México interpuso un recurso de revisión contra el amparo y el trámite permanece pendiente.

Por ahora, Gutiérrez de la Torre continúa sujeto a prisión preventiva mientras avanza el proceso penal. La petición de la defensa busca que pueda enfrentar el procedimiento desde su domicilio y bajo condiciones que, según sus abogados, permitan atender adecuadamente su enfermedad.

EL CASO SE REMONTA A UN REPORTAJE DE 2014

La investigación contra Gutiérrez de la Torre tiene como antecedente un reportaje periodístico publicado en 2014, en el que se documentó un presunto mecanismo de reclutamiento de mujeres dentro del PRI capitalino.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, se habrían difundido anuncios para empleos administrativos dirigidos a mujeres de entre 18 y 32 años. Algunas de ellas habrían acudido a entrevistas pensando que se trataba de puestos laborales y, según la acusación, determinadas contrataciones habrían estado condicionadas a proporcionar servicios sexuales.

Tras la publicación de aquel reportaje, Gutiérrez de la Torre dejó la dirigencia del PRI en la capital. Años después, la investigación fue reabierta por la Fiscalía capitalina, que sostuvo que existían elementos para proceder penalmente.

En marzo de 2021 se emitió una orden de aprehensión y el exdirigente fue detenido el 30 de diciembre de ese mismo año. Desde entonces permanece en prisión preventiva.

El proceso continúa abierto y no existe una sentencia definitiva en su contra. Por ello, legalmente mantiene su presunción de inocencia mientras las autoridades judiciales determinan su situación jurídica.

La investigación también involucra a personas de su entorno. El 29 de julio de 2026, el juez federal Érik Zabalgoitia Novales negó un amparo solicitado por Sandra Esther Vaca Cortés, exdiputada local del PRI y excolaboradora de Gutiérrez de la Torre, contra una orden de aprehensión relacionada con una acusación por tentativa de trata de personas con fines de explotación sexual agravada.