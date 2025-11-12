Ordenan informe urgente sobre exdiputada señalada en red de ‘El Rey de la Basura’

    El juez federal determinó que es imprescindible conocer si la orden de aprehensión contra Vaca Cortés sigue vigente o se ha modificado. /FOTO: ESPECIAL

Es acusada de trata de personas por su presunta participación en una red ligada al exlíder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

CDMX.- Un nuevo capítulo judicial se abre en el caso de la exdiputada del PRI, Sandra Esther Vaca Cortés. Un juez de amparo federal, Érik Zabalgoitia Novales, titular del Juzgado Décimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió un plazo de tres días al juez Interino Décimo Séptimo Penal en la CDMX para que informe el estado actual de la causa penal 35/2022 y si ha cambiado la situación jurídica de Vaca Cortés.

La exlegisladora está acusada de su presunta participación en la red de reclutamiento de edecanes al servicio del exlíder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, apodado “El Rey de la Basura”, quien fue detenido por los delitos de trata de personas.

Según el acuerdo, el juez federal determinó que es imprescindible conocer si la orden de aprehensión contra Vaca Cortés sigue vigente o se ha modificado, antes de decidir sobre el amparo que ella promovió para evitar su detención.

La orden de captura fue emitida en abril de 2025 por el juez Décimo Séptimo Penal, derivada de la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 D1, dentro de la causa penal 35/2022. El delito señalado es tentativa de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada contra al menos dos víctimas.

La solicitud de amparo fue presentada el 15 de mayo de 2025 ante el juez federal Zabalgoitia Novales, quien admitió el trámite y estableció audiencia constitucional para determinar si concede la protección federal.

Este desarrollo pone nuevamente el foco sobre la investigación a la red de explotación sexual que, desde 2014, se atribuye a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y sus colaboradores, donde Sandra Vaca desempeñó el papel de “filtro” de candidatas, según reportes periodísticos. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

