Las mujeres gastan 77% más en salud

El año pasado, los hogares unipersonales conformados por mujeres gastaron en promedio 892 pesos mensuales en servicios médicos, medicamentos y otros cuidados de la salud .

Las mujeres desembolsan casi el doble de los hombres para cuidar su salud debido, en parte, a la falta de cobertura del sistema público, explicaron analistas.

Esta cifra es 77% más que los constituidos por hombres, que desembolsaron 503 pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Gasto 2025 que el Inegi dio a conocer este miércoles.

Se trata de la primera versión de esta encuesta que se levantó en casi 29 mil viviendas particulares de diciembre de 2024 a enero pasado.

”Las necesidades de gasto y la falta de cobertura pública de la biología son una mala combinación para el gasto de las mujeres”, expuso la directora general de la organización México, ¿cómo vamos?, Sofía Ramírez Aguilar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que la salud preventiva figura muy poco en los sistemas y puso como ejemplo los estudios de perfil hormonal y de endometriosis al llegar a la edad reproductiva.

A diferencia de los hombres, hizo ver que las mujeres también deben gastar en gestión menstrual, menopausia y embarazo.

Desde su punto de vista, el sistema público debe rediseñarse de forma integral para que haya atención a lo largo de la vida de las mujeres, porque actualmente no se incluyen todos los estudios de diagnóstico o requieren de mucho tiempo y procesos.

”Las aseguradoras tampoco cubren servicios de diagnóstico, lo que repercute no sólo en el gasto de las mujeres, sino también en su calidad de vida y su ingreso disponible. La prima por ser mujer también es mayor que en el caso de los hombres debido a la posibilidad de embarazo”, añadió.

COSTO PARA LA SOCIEDAD

En su opinión, la situación actual puede influir en que las mujeres opten por tener menos hijos y disminuya su participación laboral.”Al final nos sale muy caro como sociedad no atender bien la salud de las mujeres”, mencionó Ramírez Aguilar.

Indicó que los hogares encabezados por mujeres, que frecuentemente son los de menores recursos, deben destinar una mayor parte de sus ingresos para bienes y servicios básicos, como la salud.

Dijo que, según datos del Inegi, las mayores brechas de ingreso entre hombres y mujeres ocurren después de los 40 años, cuando el gasto en salud es más alto.

Ramírez Aguilar, quien además asesora al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), resaltó que 75% de los hogares con integrantes susceptibles de recibir cuidados están conformados por mujeres.

Al citar la información disponible en el Inegi, comentó que el deterioro de la salud física afectó a 12.7% de las mujeres cuidadoras de 15 años y más, el doble de los hombres, cuya tasa fue de 6.4%.

RECORTE PRESUPUESTAL

El gobierno federal propuso destinar 476 mil millones de pesos para contribuir a una sociedad del cuidado durante el próximo año, 1.6% menos que en 2026 al restar la inflación, según el Paquete Económico 2027 que el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso el 8 de septiembre.

Del total, 29.6% será en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 28.1% en la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina y 12% en la Pensión Mujeres Bienestar.

”Se trata de presupuesto para pensiones y transferencias directas de dinero, no de gasto para una mejor atención en salud”, recalcó Ramírez Aguilar.

La inflación médica también se refleja en el mayor gasto en salud para los hogares mexicanos.

Al monitorear 55 ciudades del país, el Inegi encontró que los servicios médicos se encarecieron en promedio 4.8% durante la primera mitad de septiembre y están por cumplir dos años seguidos superando a la inflación nacional.

La hospitalización general encabeza el aumento, al costar 5.4% más que en la misma quincena del año pasado, seguida del internamiento por parto, con 4.9%.

El precio promedio de los medicamentos se elevó 4.5% en el mismo periodo y también llevan dos años rebasando a la inflación.

Destacan los destinados a controlar la diabetes, al dispararse 7.6%. Sin un cambio en el sistema, las mujeres seguirán gastando más en salud que los hombres los próximos años, dijo Ramírez Aguilar.