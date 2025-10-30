Se mantienen bloqueos de campesinos en 8 puntos del País

Luego del acuerdo que concretaron los productores de maíz para Guanajuato, Michoacán y Jalisco, los bloqueos que mantenían sofocada la zona industrial del centro del País se redujeron.

Tras más de 36 horas consecutivas de la obstrucción de vialidades, esta mañana autoridades federales y estatales reportan al menos ocho puntos que aún se mantienen tomados ante la exigencia de alcanzar un precio base de 7 mil 200 pesos por tonelada del grano.

Sobre la Autopista Arco Norte se extiende una fila kilométrica de pipas y camiones de carga, desde Teocalco, Tula, hasta la caseta de Pachuca, en Hidalgo, de acuerdo con reportes de usuarios a través de redes sociales.

En Querétaro, cuyos representantes dejaron las mesas de negociación con el Gobierno tras el primer intento de alcanzar un acuerdo, se mantienen dos tomas.

En la Autopista Querétaro-Irapuato, la circulación está totalmente cerrada en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 64, mientras que en la caseta de cobro de Palmillas de la Autopista México-Querétaro es parcial, de acuerdo con Capufe.

La Guardia Nacional reportó a las 4:00 horas de este jueves que el kilómetro 015+000 de la carretera México-Querétaro estaba cerrado totalmente.

Sinaloa, principal productor de maíz en el País, tampoco tuvo una representación en las mesas de diálogo, pero pactó -aunque sin fecha- una reunión aparte con la Secretaría de Gobernación.

Ahí hay dos puntos tomados de forma parcial, el primero en la caseta de cobro 15, San Miguel, de la carretera Los Mochis-Ciudad Obregón; el segundo en la caseta de cobro de Costa Rica, de la carretera Mazatlán-Culiacán, de acuerdo con informes de la GN.

En Michoacán, uno de los estados que alcanzaron un acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el centro SICT Michoacán indicó que en Zinapécuaro hay una toma parcial de la caseta de cobro en los carriles 4B y 5B que provocaron retenciones de hasta 6.5 kilómetros hacia Zapotlanejo y 3.5 kilómetros en Maravatío.

Mientras tanto, esta mañana, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato indicó que se levantó el bloqueo en Yuriria, sobre la carretera federal 51, a la altura de Santiaguillo y Casacuarán; con ello, sólo quedaría un punto en la autopista 45D, de Salamanca a Celaya, a la altura de Santiago de Cuenda.