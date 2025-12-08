¡Se queman los colchones! Bomberos acuden a incendio en el Estado de México

/ 8 diciembre 2025
Por el algodón en los colchones, las llamas no han podido ser apagadas por los esfuerzos de los bomberos

En la noche del 8 de diciembre se reportó un incendio en el Estado de México; elementos del cuerpo de bomberos han acudido al sitio para detener el crecimiento de las llamas.

El incidente ocurrió en una fábrica de colchones, en el municipio de Ixtapaluca. Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, C5, informó que unidades de emergencia y bomberos apoyan contra el incendio, ubicado en las calles 2 de abril y José María Morelos, en la colonia Centro.

Los reportes preliminares del incendio, por parte de las autoridades, indicaron que se originó por la presunta caída de un globo de cantoya. A causa del algodón, como material en los colchones, la dificultad para apagar las llamas se mantiene. Se reportó que bomberos de 5 municipios del Edomex han acudido para evitar que el incendio prosiga hasta otros edificios.

Protección Civil del Estado de México que hasta el momento no se han registrado víctimas ni lesionados por el incendio.

