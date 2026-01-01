Rafael Durán hace historia: primer mexicano en anotar en 2026 y da el triunfo al Macarthur FC en Australia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El delantero mexicano marcó el gol del triunfo 1-0 sobre el Western Sydney Wanderers en la A-League
El Macarthur Football Club consiguió una victoria clave por 1-0 ante el Western Sydney Wanderers en actividad de la A-League, en un partido disputado este 1 de enero de 2026 en el Bankwest Stadium, correspondiente a la jornada 11 del torneo 2025-26.
El único gol del encuentro fue obra del delantero mexicano Rafael Durán Martínez, quien al minuto 41 sacó un potente disparo al ángulo para vencer al guardameta rival y darle los tres puntos a los Bulls, en un duelo cerrado y de alta intensidad.
Más allá de lo deportivo, el tanto de Durán tuvo un valor histórico, ya que lo convirtió en el primer futbolista mexicano en anotar gol en una competencia oficial durante el año 2026, un logro inédito para el balompié nacional en el fútbol de Oceanía.
TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Kirk y Randy Arozarena son convocados a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial 2026
Durán, delantero de 28 años y originario de Guadalajara, llegó al Macarthur FC en septiembre de 2025, procedente del fútbol mexicano, donde tuvo paso por clubes como Tigres UANL y Puebla.
Desde su arribo a Australia, el atacante ha comenzado a consolidarse como una pieza importante en el esquema ofensivo del conjunto australiano.
Con esta victoria, el Macarthur FC extendió su racha positiva y se mantiene en una posición competitiva dentro de la tabla, con la mira puesta en los puestos de clasificación a los playoffs de la A-League, mientras que Western Sydney Wanderers dejó escapar puntos importantes como local.
El gol de Rafael Durán no solo definió el partido, sino que abrió el 2026 con presencia mexicana en el marcador internacional, marcando un inicio de año histórico para el futbolista y para el fútbol mexicano fuera del continente americano.