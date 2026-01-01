Rafael Durán hace historia: primer mexicano en anotar en 2026 y da el triunfo al Macarthur FC en Australia

El Macarthur Football Club consiguió una victoria clave por 1-0 ante el Western Sydney Wanderers en actividad de la A-League, en un partido disputado este 1 de enero de 2026 en el Bankwest Stadium, correspondiente a la jornada 11 del torneo 2025-26.

El único gol del encuentro fue obra del delantero mexicano Rafael Durán Martínez, quien al minuto 41 sacó un potente disparo al ángulo para vencer al guardameta rival y darle los tres puntos a los Bulls, en un duelo cerrado y de alta intensidad.

Más allá de lo deportivo, el tanto de Durán tuvo un valor histórico, ya que lo convirtió en el primer futbolista mexicano en anotar gol en una competencia oficial durante el año 2026, un logro inédito para el balompié nacional en el fútbol de Oceanía.

