Nueva demanda sacude a Will Smith: lo acusan de acoso, represalias y despido injustificado

El actor Will Smith fue demandado por el violinista Brian King Joseph por represalias, acoso sexual, intimidación y despido injustificado por un incidente que ocurrió en marzo de 2025. De acuerdo con el medio USA Today, el músico interpuso una demanda en un tribunal de Los Ángeles y declaró que cuando regresó a su habitación de hotel, que había sido reservada por la empresa de Smith Treyball Studios Management, encontró un mensaje sexual, toallitas húmedas, una botella de cerveza y medicamentos para el VIH con el nombre de otra persona. El violinista compartió que la carta decía: “Brian, vuelvo a más tardar a las 5:30, solo nosotros ”, y estaba firmada por “Stone F”y dijo que había encontrado una conexión especial que no había tenido con nadie más, además de que la gira había perdido su mochila donde venía la llave de su habitación.

Joseph afirmó que de inmediato reportó esta situación al hotel y a la organización del tour, pero que días después lo despidieron porque presuntamente la gira estaba tomando otro rumbo, aunque alega que días después contrataron a otro músico. En la demanda, el violinista también resaltó que el actor de En Busca de la Felicidad le hizo grooming desde que se conocieron, pues declaró que pasaban mucho tiempo a solas y que en algún momento Smith le dijo que había sentido una conexión especial que no había sentido con nadie. “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, le dijo presuntamente el actor a Joseph.

Además, menciona un incidente en el que, según él, la gerencia de la gira perdió sospechosamente su bolso, que incluía la llave de su habitación. “La secuencia de eventos y las circunstancias de la intrusión en el hotel apuntan a un patrón de comportamiento depredador más que a un incidente aislado”, afirmó Joseph. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto.