Nueva demanda sacude a Will Smith: lo acusan de acoso, represalias y despido injustificado

/ 1 enero 2026
    Drama. El actor de ‘Hombres de Negro’ enfrenta un nuevo proceso legal mientras persisten las controversias que rodean su vida personal y su matrimonio con Jada Pinkett Smith. FOTO: INTERNET

El violinista asegura haber sido víctima de intimidación y grooming durante una gira, en medio de una etapa marcada por escándalos legales y personales para la familia Smith-Pinkett

El actor Will Smith fue demandado por el violinista Brian King Joseph por represalias, acoso sexual, intimidación y despido injustificado por un incidente que ocurrió en marzo de 2025.

De acuerdo con el medio USA Today, el músico interpuso una demanda en un tribunal de Los Ángeles y declaró que cuando regresó a su habitación de hotel, que había sido reservada por la empresa de Smith Treyball Studios Management, encontró un mensaje sexual, toallitas húmedas, una botella de cerveza y medicamentos para el VIH con el nombre de otra persona.

El violinista compartió que la carta decía: “Brian, vuelvo a más tardar a las 5:30, solo nosotros ”, y estaba firmada por “Stone F”y dijo que había encontrado una conexión especial que no había tenido con nadie más, además de que la gira había perdido su mochila donde venía la llave de su habitación.

Joseph afirmó que de inmediato reportó esta situación al hotel y a la organización del tour, pero que días después lo despidieron porque presuntamente la gira estaba tomando otro rumbo, aunque alega que días después contrataron a otro músico.

En la demanda, el violinista también resaltó que el actor de En Busca de la Felicidad le hizo grooming desde que se conocieron, pues declaró que pasaban mucho tiempo a solas y que en algún momento Smith le dijo que había sentido una conexión especial que no había sentido con nadie. “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, le dijo presuntamente el actor a Joseph.

Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.
Presunta acusación de Will al violinista, Brian King Joseph.

Además, menciona un incidente en el que, según él, la gerencia de la gira perdió sospechosamente su bolso, que incluía la llave de su habitación. “La secuencia de eventos y las circunstancias de la intrusión en el hotel apuntan a un patrón de comportamiento depredador más que a un incidente aislado”, afirmó Joseph. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Le urge una barrida! Recibe Pink el 2026 hospitalizada por una lesión en el cuello

MAL Y DE MALAS

La acusación se suma a otro proceso legal reciente relacionado con el actor.

El pasado 1 de diciembre, el exsocio Bilaal Salaam presentó una demanda por 3 millones de dólares contra Jada Pinkett Smith, esposa del ganador del Oscar, acusándola de amenazas verbales, señalamientos que la pareja ha calificado como infundados. (Con información de El Universal y Reforma)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

