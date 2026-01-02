Sismo de magnitud 6.5 con epicentro cerca de San Marcos activa la alerta sísmica en la Ciudad de México
La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México tras registrarse un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, la mañana del 2 de enero de 2026
Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, activó la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 la alerta sísmica en la Ciudad de México y zonas conurbadas.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:58:15 horas, con latitud 16.70, longitud -99.49 y profundidad de 10 kilómetros, información que fue difundida de manera preliminar a través de su cuenta oficial.
SISMO SUSPENDE TEMPORALMENTE LA TRANSMISIÓN DE LA CONFERENCIA DE PRENSA ‘LA MAÑANERA’
Durante la transmisión matutina de la conferencia de prensa de la Presidenta de México, la alerta sísmica se activó en el recinto, por lo que se aplicaron los protocolos de evacuación y la actividad fue suspendida temporalmente.
En las imágenes quedó registrado el momento en que asistentes y personal desalojaron el lugar de acuerdo con las medidas de protección civil.
USUARIOS COMPARTEN MEMES TRAS SISMO DE MAGNITUD 6.5
La alerta sísmica fue perceptible en diversos puntos de la Ciudad de México, donde habitantes realizaron evacuaciones preventivas en oficinas, viviendas y espacios públicos.
El movimiento también generó amplia actividad en redes sociales, donde usuarios compartieron reacciones, incluidas publicaciones humorísticas relacionadas con el periodo vacacional y el regreso a actividades laborales.
Autoridades federales y estatales continúan con la revisión de posibles afectaciones, así como con el monitoreo de réplicas y evaluaciones de infraestructura.
Hasta el momento, las instancias de protección civil mantienen el llamado a seguir las indicaciones oficiales y reportar cualquier incidente relacionado con el sismo.