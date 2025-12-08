Frontera: incendio arrasa con vivienda de adulta mayor tras ‘cuete’ lanzado por menores

Monclova
/ 8 diciembre 2025
    Frontera: incendio arrasa con vivienda de adulta mayor tras ‘cuete’ lanzado por menores
    Las llamas consumieron rápidamente la estructura, dejando visibles sólo restos calcinados entre el humo. FOTO: JUAN CARDOZA/ FACEBOOK

El fuego dejó pérdidas totales en la vivienda de la afectada y provocó daños en estructuras vecinas, además de generar intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona

FRONTERA, COAH.- Un incendio de gran magnitud activó una amplia movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Occidental de Frontera, donde un cohete presuntamente lanzado por un grupo de menores terminó dentro de una vivienda y generó un siniestro que avanzó con rapidez, dejando pérdidas materiales totales y varios vecinos afectados por el humo.

El incidente ocurrió en el cruce de Melquiades Ballesteros y Victoriano Cepeda, donde vecinos detectaron una columna de humo que comenzaba a extenderse por el área. El fuego consumió con violencia el interior de la casa afectada, situación que obligó a solicitar apoyo inmediato a los cuerpos de rescate.

TE PUEDE INTERESAR: Mañanas heladas y cielo nublado dominarán el clima en Coahuila esta semana

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova y Frontera, Protección Civil y personal de GRUM arribaron al lugar con varias unidades para contener el avance de las llamas. El siniestro, avivado por el material acumulado en el interior, se propagó en cuestión de minutos.

Osiel “N”, habitante del domicilio, intentó combatir el fuego por su cuenta antes de la llegada de los rescatistas. Sin embargo, inhaló una gran cantidad de humo y terminó intoxicado, por lo que paramédicos de GRUM tuvieron que brindarle atención en el sitio. En la zona también fue auxiliada Sandra Marilú “N”, vecina inmediata, quien sufrió una crisis nerviosa al ver que el fuego avanzaba en dirección a su casa.

Además de Bomberos y GRUM, corporaciones como Águilas Doradas, Cruz Ámbar y socorristas municipales se sumaron al operativo para evacuar a los habitantes cercanos y enfriar las estructuras colindantes. Vecinos reportaron que el humo llegó a afectar a varias familias, por lo que algunos recibieron atención prehospitalaria por exposición.

El fuego tardó casi una hora en ser sofocado debido a su intensidad. Una vez controlado, la vivienda quedó reducida a cenizas y estructura colapsada. Doña Emma, propietaria del inmueble, sufrió una crisis nerviosa al llegar y ver su hogar consumido por completo.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio de tráiler paraliza la autopista Monterrey–Saltillo

Los testimonios coinciden en que el siniestro se originó luego de que un cohete lanzado por menores cayó dentro del domicilio, detonó y encendió material inflamable. Las autoridades municipales ya realizan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y reiteraron el llamado a supervisar el uso de pirotecnia, especialmente en zonas habitacionales.

La emergencia dejó al descubierto el riesgo de manipular pólvora sin vigilancia y las consecuencias que un descuido puede generar en cuestión de segundos, sobre todo en sectores densamente poblados.

(Con información de medios locales)

Temas


Pirotecnia
Seguridad
incendios

Localizaciones


Frontera

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima
Un accidente con varias unidades pesadas y un tráiler incendiado mantiene cerrada la autopista Monterrey-Saltillo, mientras Guardia Nacional y Protección Civil atienden la zona

Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
Viacrucis burocrático

Viacrucis burocrático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el anuncio que Michael y Susan Dell prometieron una suma histórica de 6.250 mdd para financiar “cuentas Trump” para niños, en la Casa Blanca.

Los Estados Unidos de América de Trump

El agua comenzó a filtrarse durante la madrugada y alcanzó varias habitaciones de la vivienda.

Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal
true

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos