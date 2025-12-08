Frontera: incendio arrasa con vivienda de adulta mayor tras ‘cuete’ lanzado por menores

FRONTERA, COAH.- Un incendio de gran magnitud activó una amplia movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Occidental de Frontera, donde un cohete presuntamente lanzado por un grupo de menores terminó dentro de una vivienda y generó un siniestro que avanzó con rapidez, dejando pérdidas materiales totales y varios vecinos afectados por el humo.

El incidente ocurrió en el cruce de Melquiades Ballesteros y Victoriano Cepeda, donde vecinos detectaron una columna de humo que comenzaba a extenderse por el área. El fuego consumió con violencia el interior de la casa afectada, situación que obligó a solicitar apoyo inmediato a los cuerpos de rescate.

TE PUEDE INTERESAR: Mañanas heladas y cielo nublado dominarán el clima en Coahuila esta semana

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova y Frontera, Protección Civil y personal de GRUM arribaron al lugar con varias unidades para contener el avance de las llamas. El siniestro, avivado por el material acumulado en el interior, se propagó en cuestión de minutos.

Osiel “N”, habitante del domicilio, intentó combatir el fuego por su cuenta antes de la llegada de los rescatistas. Sin embargo, inhaló una gran cantidad de humo y terminó intoxicado, por lo que paramédicos de GRUM tuvieron que brindarle atención en el sitio. En la zona también fue auxiliada Sandra Marilú “N”, vecina inmediata, quien sufrió una crisis nerviosa al ver que el fuego avanzaba en dirección a su casa.

Además de Bomberos y GRUM, corporaciones como Águilas Doradas, Cruz Ámbar y socorristas municipales se sumaron al operativo para evacuar a los habitantes cercanos y enfriar las estructuras colindantes. Vecinos reportaron que el humo llegó a afectar a varias familias, por lo que algunos recibieron atención prehospitalaria por exposición.

El fuego tardó casi una hora en ser sofocado debido a su intensidad. Una vez controlado, la vivienda quedó reducida a cenizas y estructura colapsada. Doña Emma, propietaria del inmueble, sufrió una crisis nerviosa al llegar y ver su hogar consumido por completo.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio de tráiler paraliza la autopista Monterrey–Saltillo

Los testimonios coinciden en que el siniestro se originó luego de que un cohete lanzado por menores cayó dentro del domicilio, detonó y encendió material inflamable. Las autoridades municipales ya realizan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y reiteraron el llamado a supervisar el uso de pirotecnia, especialmente en zonas habitacionales.

La emergencia dejó al descubierto el riesgo de manipular pólvora sin vigilancia y las consecuencias que un descuido puede generar en cuestión de segundos, sobre todo en sectores densamente poblados.

(Con información de medios locales)