¿Qué son los chemtrails?... las misteriosas líneas en el cielo que supuestamente modifican el clima y provocan enfermedades

Información
/ 1 enero 2026
    ¿Qué son los chemtrails?... las misteriosas líneas en el cielo que supuestamente modifican el clima y provocan enfermedades
    Desde muchos foros en Internet se mantiene que las estelas de condensación de los aviones son en realidad pruebas de la dispersión de productos químicos o biológicos tóxicos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Según los conspiracioncitas, estas líneas en el cielo dejadas por aviones son un plan secreto que pretende modificar el clima, provocar enfermedades, controlar la natalidad o directamente acabar con la humanidad

Todos tenemos un amigo que en alguna ocasión, mirando al cielo, haya levantado el dedo hacia la estela de un avión para decirte que lo que estás viendo es un chemtrail.

La denominada como teoría conspiratoria de los ‘chemtrails’ (palabra que se compone de dos palabras, chemical y trails, o lo que es lo mismo, estelas químicas) se inició en Estados Unidos, después de que su ejército del aire, USAF, publicase un artículo sobre el cambio climático.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Oleada OVNI en México?... videos grabados en CDMX, Oaxaca, Nuevo León y Chihuahua causan alarma (videos)

Sin embargo, algunas personas afirman que forman parte de un plan secreto que pretende modificar el clima, provocar enfermedades, controlar la natalidad o directamente acabar con la humanidad.

Desde muchos foros en Internet se mantiene que las estelas de condensación de los aviones son en realidad pruebas de la dispersión de productos químicos o biológicos tóxicos, que se esparcen siguiendo un plan para destruir a la Humanidad.

Esto no tiene ninguna base científica. Todos los estudios llevados a cabo por instituciones relacionadas con la atmósfera, como centros meteorológicos, apuntan a la inexistencia de este fenómeno.

La existencia de las estelas de condensación es conocida desde, al menos, 1918, fecha de la primera descripción conocida. Dicha descripción la dio el capitán Ward S. Wells durante la ofensiva de Meuse-Argonne en la Primera Guerra Mundial.

El primer informe de una estela de condensación persistente data de 1921 y apareció en el Monthly Weather Review. Además, existen abundantes fotos de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene constancia de su presencia desde 1953 y se mencionan en el Atlas de Nubes de 1975.

La comunidad científica se muestra escéptica respecto a la existencia de las quimioestelas y considera que se trata bien de estelas de condensación, o bien de cirrus.

¿QUÉ SON EN REALIDAD LOS CHEMTRAILS?

Pero esto es mucho más sencillo que todo eso, se trata de vapor condensado, a consecuencia del paso de un avión, conocido como contrail o nube de condensación que no son más que nubes lineales producidas por el escape del motor de un avión. Aunque también se puede deber a cambios de presión en el aire y que en realidad están a varios kilómetros por encima de la superficie terrestre.

Formas de producir un chemtrail:

Si al paso del motor, los gases soltados se enfrían y se mezclan con el aire aumentando la humedad.

Si al paso del motor, los gases soltados se enfrían y se mezclan con el aire disminuyendo la temperatura hasta que se produzca condensación de agua líquida.

¿LA GENTE CREE EN LOS CHEMTAILS?

En una encuesta realizada en el año 2011 por National Geographic, casi el 17% de los encuestados admitió creer en ellos. Es más, aseguraban que existía el Programa Atmosférico Secreto a Gran Escala, un evento de geoingeniería encubierta de los gobiernos. El bulo siguió creciendo y en 2016, los investigadores Christine Shearer y Steven J. Davis, de la Universidad de California, hicieron un estudio sobre ello.

Se publicó un artículo, titulado ‘Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program’, en la revista especializada Enviromental Reseach Letters, con la conclusión de que 76 de los 77 expertos encuestados -98.7%-, no habían encontrado evidencias firmes de que esto pudiese ser así.

Y Usted... ¿Qué opina?

Temas


Curiosidades

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Durante los primeros meses del año se aplican estímulos fiscales.

Coahuila: habilitan portal PagaFácil para el pago del control vehicular 2026
La tragedia del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec continúa cobrando vidas. Este 1 de enero se confirmó la muerte de una adulta mayor hospitalizada, elevando a 14 el número de personas fallecidas.

Tren Interoceánico... Sube a 14 las personas fallecidas tras descarrilamiento

La Liga MX ya definió el calendario del Torneo Clausura 2026, un certamen atípico marcado por la cercanía del Mundial de futbol.

¿Cuándo empieza la Liga MX 2026?... Fechas clave, calendario, y ajustes
Tras los gastos de diciembre, muchas familias enfrentan dificultades para cubrir pagos básicos. Entender por qué ocurre y cómo hacerle frente es clave para mantener la estabilidad económica.

¿Qué es la cuesta de enero?... y cómo sobrevivir al golpe financiero del inicio de año
Drones atacaron una cafetería y un hotel en la ciudad turística de Khorly, en el Mar Negro, en Nochevieja, según informaron las autoridades rusas.

En plena celebración de Año Nuevo, Ucrania ataca con drones a los rusos dejando 24 muertos
En caso de que los ayuntamientos no solventen las irregularidades, la ASE podría promover denuncias en su contra.

Coahuila: Lideran Torreón y Múzquiz en anomalías de la cuenta pública de 2024

Con 227, el Cefereso 18 es el ente federal con más denuncias contra sus funcionarios en Coahuila durante 2025.

Coahuila: Crecen 46% quejas contra autoridades federales por violaciones a derechos humanos
Elementos de la Policía Civil Coahuila realizan recorridos preventivos en colonias de mayor incidencia delictiva en Monclova.

Policía Civil Coahuila despliega Operativo de Fin de Año en colonias conflictivas de Monclova (vido)