¿Qué son los chemtrails?... las misteriosas líneas en el cielo que supuestamente modifican el clima y provocan enfermedades

Todos tenemos un amigo que en alguna ocasión, mirando al cielo, haya levantado el dedo hacia la estela de un avión para decirte que lo que estás viendo es un chemtrail.

La denominada como teoría conspiratoria de los ‘chemtrails’ (palabra que se compone de dos palabras, chemical y trails, o lo que es lo mismo, estelas químicas) se inició en Estados Unidos, después de que su ejército del aire, USAF, publicase un artículo sobre el cambio climático.

Sin embargo, algunas personas afirman que forman parte de un plan secreto que pretende modificar el clima, provocar enfermedades, controlar la natalidad o directamente acabar con la humanidad.

Desde muchos foros en Internet se mantiene que las estelas de condensación de los aviones son en realidad pruebas de la dispersión de productos químicos o biológicos tóxicos, que se esparcen siguiendo un plan para destruir a la Humanidad.

Esto no tiene ninguna base científica. Todos los estudios llevados a cabo por instituciones relacionadas con la atmósfera, como centros meteorológicos, apuntan a la inexistencia de este fenómeno.

La existencia de las estelas de condensación es conocida desde, al menos, 1918, fecha de la primera descripción conocida. Dicha descripción la dio el capitán Ward S. Wells durante la ofensiva de Meuse-Argonne en la Primera Guerra Mundial.

El primer informe de una estela de condensación persistente data de 1921 y apareció en el Monthly Weather Review. Además, existen abundantes fotos de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene constancia de su presencia desde 1953 y se mencionan en el Atlas de Nubes de 1975.

La comunidad científica se muestra escéptica respecto a la existencia de las quimioestelas y considera que se trata bien de estelas de condensación, o bien de cirrus.

¿QUÉ SON EN REALIDAD LOS CHEMTRAILS?

Pero esto es mucho más sencillo que todo eso, se trata de vapor condensado, a consecuencia del paso de un avión, conocido como contrail o nube de condensación que no son más que nubes lineales producidas por el escape del motor de un avión. Aunque también se puede deber a cambios de presión en el aire y que en realidad están a varios kilómetros por encima de la superficie terrestre.

Formas de producir un chemtrail:

Si al paso del motor, los gases soltados se enfrían y se mezclan con el aire aumentando la humedad.

Si al paso del motor, los gases soltados se enfrían y se mezclan con el aire disminuyendo la temperatura hasta que se produzca condensación de agua líquida.

¿LA GENTE CREE EN LOS CHEMTAILS?

En una encuesta realizada en el año 2011 por National Geographic, casi el 17% de los encuestados admitió creer en ellos. Es más, aseguraban que existía el Programa Atmosférico Secreto a Gran Escala, un evento de geoingeniería encubierta de los gobiernos. El bulo siguió creciendo y en 2016, los investigadores Christine Shearer y Steven J. Davis, de la Universidad de California, hicieron un estudio sobre ello.

Se publicó un artículo, titulado ‘Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program’, en la revista especializada Enviromental Reseach Letters, con la conclusión de que 76 de los 77 expertos encuestados -98.7%-, no habían encontrado evidencias firmes de que esto pudiese ser así.

