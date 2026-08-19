Se rezaga Pemex frente a otras petroleras en el mundo

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    Se rezaga Pemex frente a otras petroleras en el mundo
    Compañías como ExxonMobil, Chevron y Petrobras reportaron ganancias hasta cinco y 12 veces mayores que las de Pemex. CUARTOSCURO

Un análisis de Banamex concluye que la empresa mexicana no aprovechó el beneficio por los altos precios del crudo a raíz del conflicto en Medio Oriente

Pemex dejó escapar el beneficio que dejaron los precios altos del crudo por el conflicto de Medio Oriente y se rezagó frente a otras compañías petroleras, señaló Banamex en un análisis.

Un comparativo realizado por el área de Estudios Económicos de la institución financiera establece que en el segundo trimestre del año las empresas ExxonMobil, Chevron, Petrobras, Shell y BP reportaron ganancias hasta cinco y 12 veces mayores que las de Pemex.

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“Las principales petroleras globales reportaron en el segundo trimestre utilidades extraordinarias y, de acuerdo con algunas estimaciones, las ganancias combinadas de las cinco super majors se ubicaron como las terceras más altas de la historia.

“Pemex, en contraste, obtuvo alrededor de mil millones de dólares de utilidad neta en el segundo trimestre, pese a beneficiarse de un precio promedio del trimestre de 89.4 dólares el barril de la mezcla mexicana, 46.7 por ciento superior al precio observado en el mismo trimestre de 2025”, señalaron Iván Arias y Magdaleno Mendoza, analistas de Banamex, en el estudio.

El documento agrega que, si bien el precio del petróleo se ha moderado de los máximos observados cercanos a 120 dólares por barril, se mantuvo elevado, y además el mercado de refinados registró márgenes históricamente elevados, que se reflejaron en crack-spreads en niveles superiores a episodios como el de la guerra de Rusia con Ucrania.

Además, el análisis expone que Pemex no logró convertir un entorno extraordinariamente favorable de precios internacionales en una mejora financiera proporcional.

“La empresa parece estabilizar la producción de crudo, aumentó ventas y redujo deuda, pero siguió acumulando pérdidas netas, mantuvo una elevada dependencia de apoyos fiscales y redujo su capacidad de capturar valor externo por la caída del volumen exportado.

“El problema central es que el modelo operativo privilegia el abasto nacional y la refinación interna, a pesar de que el mercado internacional ofrecía una ventana excepcional para monetizar el crudo”, añade.

Esa decisión tiene un costo de oportunidad para la empresa y para las finanzas públicas, porque limita ingresos en divisas y reduce la renta petrolera disponible.

“En la medida en que el panorama para el sector petrolero mundial sea menos favorable, será más difícil acelerar la mejoría financiera de la empresa.

“En este sentido, en ausencia de una recuperación sostenida de la plataforma de crudo, mayor eficiencia en refinación y menor dependencia presupuestaria, Pemex seguirá siendo menos una fuente de ingresos públicos y más una presión estructural sobre el balance fiscal”, consideró.

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