Saltillo: confirman a Consorcio Constructor Saltillo para construir Gran Forum de Expo Coahuila por 677 mdp

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    Saltillo: confirman a Consorcio Constructor Saltillo para construir Gran Forum de Expo Coahuila por 677 mdp
    Tres empresas fueron adjudicadas con obras para el Gran Forum de Expo Coahuila. ESPECIAL

Las empresas fueron las únicas que se presentaron a cada una de las licitaciones para realizar la primera etapa del proyecto, la estructura metálica y las instalaciones eléctricas

Esta semana tres empresas resultaron ganadoras de licitaciones para realizar obras en el Gran Forum de Expo Coahuila en Saltillo.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) celebró tres actos de fallo para el nuevo centro de convenciones y conciertos que se construye en la capital del estado.

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Este miércoles se celebró el fallo de la licitación SIDUM-LPN-CO-E063-2026 confirmando a la empresa Consorcio Constructor Saltillo, S.A. de C.V. con sede en Saltillo como ganadora.

Para esta proyecto que es la primera etapa de construcción del auditorio se aprobaron 677 millones 560 mil pesos.

Además, el pasado lunes se celebraron otros dos fallos. El primero correspondió a la etapa “estructura metálica” del recinto, misma que fue adjudicada a Tecnología Estructural Mexicana, S. A. de C. V. con sede en Gómez Palacio, Durango de acuerdo al Catálogo de Proveedores del estado. La propuesta fue aceptada por poco más de 161 millones, 430 mil pesos.

$!Consorcio Constructor Saltillo obtuvo la primera etapa de construcción del auditorio, con un monto aprobado de 677 millones 560 mil pesos.
Consorcio Constructor Saltillo obtuvo la primera etapa de construcción del auditorio, con un monto aprobado de 677 millones 560 mil pesos. ESPECIAL

En un segundo acto de fallo del lunes pasado, se adjudicaron los trabajos de “sistema eléctrico en media y baja tensión” a Constructora Casteldefels S. A. de C. V. con domicilio fiscal en Saltillo por 30 millones 244 mil pesos.

Esta es la séptima licitación que gana esta empresa en el proyecto de Expo Coahuila, ya que también realizó estudios topográficos, el proyecto ejecutivo de Expo Coahuila, el proyecto ejecutivo del Gran Forum y diversas demoliciones.

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En los tres casos, las empresas ganadoras fueron las únicas que se presentaron a los concursos de las obras. De la estructura metálica y de las instalaciones eléctricas se tiene un periodo estimado para ejecución de las mismas de 180 días, mientras que de la primera etapa de construcción tendrá un plazo estimado de 360 días.

La documentación de las licitaciones también ha permitido conocer algunas características del recinto, entre ellas que contará con 40 palcos, uno de ellos VIP, además de 800 cajones de estacionamiento.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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