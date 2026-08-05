Se rezaga sector de agua y electricidad en adopción de IA en México

Durante el Foro “México Inteligente-La adopción de Inteligencia Artificial en tres sectores estratégicos” se presentaron los resultados de estudios sectoriales que analizan cuantitativamente el estado actual, el retorno económico y los retos estructurales de la adopción de la IA.

El sector de agua y electricidad es el más rezagado en la adopción de la Inteligencia Artificial (AI) en el País, advirtió un estudio del Centro México Digital.

“Con 5.7 por ciento de adopción (de IA), el suministro de electricidad, agua y gas natural, se rezaga respecto del resto de la economía nacional”, advirtió el análisis.

En contraste, el sector de medios y telecomunicaciones es uno de los líderes nacionales en adopción de la IA, ya que es el que más rápido ha incorporado la tecnología en la economía productiva, con un 18.7 por ciento de sus empresas utilizando esta herramienta (más del doble del promedio nacional que es de 8 por ciento).

México se ubica a 38.6 puntos porcentuales del promedio de adopción de esta tecnología entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que para éstos es de 57.3 por ciento.