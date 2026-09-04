Secretaría de Salud investiga brote de Salmonella en Hospital General de México

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    Secretaría de Salud investiga brote de Salmonella en Hospital General de México
    La Secretaría de Salud mantiene una investigación por un brote de Salmonella entre residentes del Hospital General de México; el comedor subrogado continúa suspendido.

Salud confirmó Salmonella en residentes del Hospital General de México e investiga el origen del brote; el comedor subrogado permanece suspendido

La Secretaría de Salud informó que mantiene una investigación epidemiológica y sanitaria por un brote de gastroenteritis registrado entre médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, luego de que estudios de laboratorio confirmaran la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados.

La Secretaría señaló que la investigación busca determinar el origen y las causas del brote, así como establecer, con base en evidencia, si existieron incumplimientos y deslindar responsabilidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-brote-de-salmonela-en-hospital-general-de-mexico-esta-relacionado-al-consumo-interno-de-alimentos-MG23255696

COMEDOR SUBROGADO DEL HOSPITAL “DR. EDUARDO LICEAGA”, PERMANECE SUSPENDIDO TRAS BROTE DE SALMONELLA

Como medida preventiva, el servicio subrogado de comedor del Hospital General de México permanece suspendido mientras concluyen las investigaciones.

La Secretaría de Salud indicó que entre las diligencias se encuentra la revisión de las condiciones sanitarias y de los procesos relacionados con la preparación y suministro de alimentos.

“Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados”, señaló la dependencia en el comunicado emitido el 3 de septiembre.

La investigación también contempla determinar si existe una relación entre las condiciones del servicio de alimentación y el brote, por lo que la autoridad indicó que el origen del problema deberá establecerse con evidencia.

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HABRÁ SANCIONES SI SE ACREDITAN RESPONSABILIDADES

La Secretaría de Salud advirtió que aplicará la normatividad vigente en caso de que las investigaciones acrediten incumplimientos o responsabilidades.

“La Secretaría de Salud será firme en la aplicación de la normatividad: si la investigación acredita incumplimientos o responsabilidades, se procederá administrativamente contra quienes correspondan”, informó.

La dependencia precisó que la investigación continúa y que las medidas administrativas se determinarán una vez que existan elementos suficientes para establecer responsabilidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/confirman-dos-casos-de-gusano-barrenador-en-personas-en-sinaloa-ED23138792

RESIDENTES AFECTADOS PERMANECEN ESTABLES

Durante la noche del 3 de septiembre, el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario Eduardo Clark, y el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Carlos Hinojosa, realizaron un recorrido por el Hospital General de México.

Los funcionarios estuvieron acompañados por la directora general del hospital, Alma Rosa Sánchez Conejo, con el objetivo de conocer directamente el estado de salud de las y los residentes que permanecen internados por el cuadro asociado con Salmonella.

La Secretaría de Salud informó que todas las personas hospitalizadas se encontraban estables, sin síntomas de gravedad, bajo atención médica y con evolución favorable.

La dependencia indicó que continuará con las investigaciones epidemiológicas y sanitarias hasta determinar las causas del brote y, en su caso, las responsabilidades administrativas correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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