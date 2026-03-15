Sedena confirma captura de ‘Pepe’, principal operador logístico del CJNG, en Jalisco

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México
/ 15 marzo 2026
    Sedena confirma captura de ‘Pepe’, principal operador logístico del CJNG, en Jalisco
    La Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), informó sobre la detención de José “N”, alias “Pepe”, identificado como uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). ESPECIAL

Durante su captura, a José “N” le fueron asegurados diversos paquetes de droga, armamento y un vehículo

La Comandancia de la V Región Militar, de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), informó sobre la detención de José “N”, alias “Pepe”, identificado como uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante patrullajes terrestres realizados por elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Según las autoridades militares, el detenido también habría sido el encargado de trasladar el pasado 22 de febrero de 2026 a la pareja sentimental del fallecido Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, hacia el municipio de Tapalpa, en la misma entidad.

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Durante su captura, a José “N” le fueron asegurados diversos paquetes de droga, armamento y un vehículo.

Posteriormente, el detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con sede en Guadalajara, donde se realizarán las investigaciones y peritajes correspondientes para definir su situación jurídica.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

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Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

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Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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