Sedena confirma captura de ‘Pepe’, principal operador logístico del CJNG, en Jalisco

La Comandancia de la V Región Militar, de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), informó sobre la detención de José “N”, alias “Pepe”, identificado como uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante patrullajes terrestres realizados por elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Según las autoridades militares, el detenido también habría sido el encargado de trasladar el pasado 22 de febrero de 2026 a la pareja sentimental del fallecido Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, hacia el municipio de Tapalpa, en la misma entidad.

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