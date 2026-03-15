Cae comandante y tres policías; los sorprendieron cobrando ‘derecho de piso’ en Yucatán

CONKAL, YUC.- Elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) detuvieron a cuatro integrantes de la Policía Municipal de Conkal por su presunta vinculación con un grupo delictivo que opera en ese municipio, de acuerdo con el reporte oficial.

La detención se realizó durante operativos implementados por reportes de narcomenudeo y robo de motocicletas en la zona, en los que participaron agentes de la corporación estatal.

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Según la información disponible, durante las diligencias los elementos de la PEI detectaron la presencia de un comandante y tres policías municipales, quienes llegaron al sitio señalado a bordo de una unidad oficial.

En el lugar, los agentes estatales aseguraron haber sorprendido en flagrancia a los policías municipales cuando presuntamente cobraban “derecho de piso” a un grupo de personas.

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Las mismas personas fueron señaladas como tiradores de droga y ladrones de motocicletas, de acuerdo con el parte que sustenta la intervención de la PEI.

Tras la detención, los cuatro agentes municipales quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han reportado más detalles sobre la situación jurídica de los detenidos ni si se realizarán nuevas acciones derivadas de la investigación.