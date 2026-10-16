Sedena limita uso de redes sociales a su personal

En el capítulo segundo, Principios, Valores y Reglas de Integridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), refiere que el personal se abstendrá de difundir información oficial o institucional a través de cualquier medio, incluidos los canales digitales o herramientas de inteligencia artificial, sin la autorización correspondiente.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer su nuevo Código de Conducta en el que aborda el tema de redes sociales, medios digitales e inteligencia artificial (IA).

Se debe demostrar una devoción sincera, voluntaria e infalible hacia la nación, actuar con profesionalismo, priorizar el interés público y las necesidades colectivas por encima de intereses particulares o dejar de ejercer sin justificación alguna las funciones de su empleo cargo o comisión.

”Evitar desprestigiar la imagen institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sus dichos, acciones y en la interacción con la población a través de redes sociales o medios digitales”, precisa el texto.

En el apartado de Disposiciones generales refiere que el documento constituye el instrumento normativo que reúne los valores, normas éticas y pautas de competencia que rige la actuación de las personas servidoras públicas adscritas a la dependencia.

”Es responsabilidad de cada integrante contribuir mediante su cumplimiento a la erradicación de la corrupción y al fortalecimiento de un entorno laboral armónico, que consolide la ética institucional como pilar fundamental para la paz y la seguridad nacional”, indica el texto.

Remarca que las disposiciones del código son de carácter obligatorio para todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Defensa, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, personal eventual y que perciba honorarios asimilados a salarios.

La secretaría sostiene que el código es un instrumento orientador para la conducta del personal que preste servicio social, prácticas profesionales u otras personas que no se encuentren previstas como servidoras públicas, pero que contribuyen a las tareas de la institución.

Abunda que el personal debe abstenerse de realizar cualquier acuerdo que comprometa al Estado mexicano.

”Las personas servidoras públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el ejercicio de nuestras funciones nos abstenemos de realizar, promover o participar en acuerdos, gestiones o negociaciones con cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, que pueda comprometer, obligar o generar algún compromiso que vulnere la soberanía, el patrimonio o la buena imagen del Estado mexicano”, destaca el documento.

Además, deberán fundar y motivar sus actos administrativos, manteniéndose actualizados en las reformas legislativas vinculadas a sus atribuciones.

En el documento, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo subraya que existe el Comité de Ética para atender los casos que transgredan los principios que establecen el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno.

Abunda que tienen el deber de denunciar este tipo de conductas, a fin de que el Comité de Ética realice su función de recomendar acciones que fortalezcan la integridad pública.

”En cada página de nuestra historia existen actos de heroísmo, valor, arrojo y determinación, continuemos con ese legado y con el firme propósito de proteger y respetar los derechos humanos y fortalecer un ambiente institucional basado en la igualdad”, asevera el secretario.

Precisa que, en un entorno global cambiante, la rectitud de su conducta es lo que garantiza la eficiencia y eficacia de la institución y se debe afrontar con firmeza para encarar con determinación el futuro.

”Les exhorto a todos los generales, jefes, oficiales y personal de tropa, así como al personal civil que presta sus servicios en esta dependencia, a hacer suyos los principios y valores del servicio público. La integridad no es negociable; es el cimiento de nuestra grandeza en el ejercicio del servicio público y del compromiso que esta Secretaría de la Defensa Nacional tiene con el pueblo de México”, resalta Trevilla Trejo.

Considera que el Código de Conducta contribuye a fortalecer los principios, valores y reglas de integridad que propician ambientes laborales adecuados y fomentan la actuación ética.