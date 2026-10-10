Decomisan tonelada de cocaína en camioneta con doble fondo en Sonora

Un cargamento de más de una tonelada de droga fue asegurado por autoridades federales durante un operativo de inspección en el norte de Sonora .

El decomiso de mil 201 kilos de cocaína se concretó en el puesto militar de seguridad conocido como Estación Doctor, ubicado en la zona rural del municipio de San Luis Río Colorado. El cargamento viajaba oculto en un compartimento especial con doble fondo, acondicionado en la estructura de una camioneta comercial Ford F-550 de color blanco.

De acuerdo con estimaciones locales y militares, el valor comercial de la droga asegurada sería de más de 41 millones de pesos.

INTENTARON DISIMULAR PARECIENDO TRABAJADORES

Dos personas fueron detenidas en el lugar por los agentes federales. Ambos sospechosos vestían ropa de trabajo para intentar simular actividades laborales y evitar la revisión.

Las autoridades no han revelado identidades ni los nombres de los dos hombres detenidos. Pero de acuerdo con reportes preliminares, la camioneta y la presunta red logística podrían estar relacionadas con una empresa con sede en Jalisco.

Asimismo, los elementos federales también investigan si el cargamento tenía como destino la frontera norte para su cruce a Estados Unidos o si estaba destinado a la distribución regional.