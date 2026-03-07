Segunda explosión en pozo petrolero en Veracruz alerta a los habitantes

El 7 de marzo se reportó una segunda explosión en un pozo petrolero de la zona rural en Las Choapas, Veracruz. Medios de seguridad y riesgo evacuaron a los habitantes de las inmediaciones del pozo petrolero.

Previamente, el viernes 6 de marzo se informó sobre una explosión en el Ejido Constitución. Tras el siniestro, 3 niveles de gobierno activaron un operativo de emergencia para albergar a los habitantes evacuados en espacios seguros.

En un comunicado de Pemex, se reportó que la explosión fue causada ‘durante las actividades de perforación, donde se presentó un flujo de hidrocarburos hacia el pozo, procediendo a cerrarlo y canalizar este flujo al sistema del quemador, conforme a los procedimientos de seguridad establecidos’.

Según la paraestatal, la ignición del gas acumulado ocurrió a las 6 de la tarde, el día viernes. Se reportó que se realizaron trabajos, supuestamente, para contener las fugas.

Desde las 8 de la noche del 6 de marzo, elementos de Protección Civil han coordinado y encabezado el Consejo de Emergencia para asistir a los afectados de las proximidades.