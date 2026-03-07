Segunda explosión en pozo petrolero en Veracruz alerta a los habitantes

México
/ 7 marzo 2026
    Segunda explosión en pozo petrolero en Veracruz alerta a los habitantes
    La primera explosión ocurrió el 6 de marzo en el Ejido Constitución, Veracruz Vanguardia

A causa de perforaciones en el pozo petrolero KREM-1, ocurrió una explosión que provocó la evacuación de los habitantes de la zona

El 7 de marzo se reportó una segunda explosión en un pozo petrolero de la zona rural en Las Choapas, Veracruz. Medios de seguridad y riesgo evacuaron a los habitantes de las inmediaciones del pozo petrolero.

Previamente, el viernes 6 de marzo se informó sobre una explosión en el Ejido Constitución. Tras el siniestro, 3 niveles de gobierno activaron un operativo de emergencia para albergar a los habitantes evacuados en espacios seguros.

En un comunicado de Pemex, se reportó que la explosión fue causada ‘durante las actividades de perforación, donde se presentó un flujo de hidrocarburos hacia el pozo, procediendo a cerrarlo y canalizar este flujo al sistema del quemador, conforme a los procedimientos de seguridad establecidos’.

Según la paraestatal, la ignición del gas acumulado ocurrió a las 6 de la tarde, el día viernes. Se reportó que se realizaron trabajos, supuestamente, para contener las fugas.

Desde las 8 de la noche del 6 de marzo, elementos de Protección Civil han coordinado y encabezado el Consejo de Emergencia para asistir a los afectados de las proximidades.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Hay un derrame de hidrocarburos en Veracruz? Pemex no ha encontrado la fuga

PRESUNTAS FUGAS DE PEMEX EN LAS COSTAS DE VERACRUZ

De manera paralela, días previos se estuvo destacando que presuntas fugas de hidrocarburos han contaminado las costas de Veracruz, especialmente en los municipios de Pajapan y Coatzacoalcos. Aunque la paraestatal reiteró que las instalaciones de dicho sector mantienen su normalidad, el edil del municipio denunció e informó sobre los contaminantes en el agua y cómo hubo afectaciones en la pesca local.

