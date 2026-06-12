Seis detenidos tras operativo en Cuautitlán Izcalli donde murió un agente en diligencia por feminicidio

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    Seis detenidos tras operativo en Cuautitlán Izcalli donde murió un agente en diligencia por feminicidio
    La FGJEM detuvo a seis personas tras un operativo por feminicidio en Cuautitlán Izcalli donde murió un agente y el agresor fue abatido en el lugar. FGJEM

Seis personas fueron detenidas por la FGJEM tras un operativo en Cuautitlán Izcalli; un agente murió y el presunto feminicida fue abatido durante la diligencia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de seis personas tras un operativo realizado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde perdió la vida un agente de investigación durante el cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con un caso de feminicidio.

De acuerdo con la institución, el agente Víctor Manuel Lugo participaba en una diligencia para detener a una persona investigada por dicho delito cuando fue atacado por un sujeto armado al interior de un inmueble ubicado en la colonia Hacienda del Parque.

Inicialmente se reportó la detención de cuatro personas; sin embargo, posteriormente la Fiscalía actualizó la cifra a seis individuos que se encontraban dentro del inmueble y que serán investigados en relación con los hechos.

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OPERATIVO DERIVÓ EN ENFRENTAMIENTO ARMADO

Según la información proporcionada por la FGJEM, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Fiscalía Especializada en Feminicidios acudieron a cumplimentar una orden de aprehensión en un departamento ubicado en el edificio 391 de la colonia Hacienda del Parque.

Reportes preliminares indican que alrededor de las 16:00 horas los agentes llegaron al inmueble localizado sobre la Avenida Xalpa. Al intentar ejecutar el mandato judicial, fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte del sospechoso.

La Fiscalía señaló que durante la agresión el agente Víctor Manuel Lugo respondió al ataque utilizando la fuerza legítima.

“Con valentía y el legítimo uso de la fuerza, nuestro compañero repelió la agresión con lo que logró abatir a su agresor y proteger a los elementos que lo acompañaban. Los hechos ocurrieron en el municipio de Cuautitlán Izcalli”, informó la institución.

FALLECE AGENTE INVESTIGADOR DURANTE ATAQUE ARMADO

Durante el intercambio de disparos, tanto el agente ministerial como el presunto responsable resultaron heridos.

La Fiscalía indicó que Víctor Manuel Lugo falleció a consecuencia de las lesiones sufridas durante la diligencia, mientras que el sospechoso señalado por feminicidio también perdió la vida en el lugar.

“Expresamos nuestro más alto reconocimiento a su entrega al servicio público y la procuración de justicia”, manifestó la FGJEM tras confirmar el fallecimiento del elemento investigador.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo del servidor público.

SEIS PERSONAS QUEDARON BAJO INVESTIGACIÓN

Tras el operativo, las autoridades detuvieron a seis personas que se encontraban en el inmueble, entre ellas presuntamente una mujer.

Los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía estatal para determinar su posible relación con los hechos ocurridos durante la diligencia.

Hasta el momento, la FGJEM no ha informado sobre las identidades de las personas aseguradas ni sobre las imputaciones que podrían enfrentar.

CASO SIMILAR OCURRIÓ EN TABASCO

El fallecimiento del agente mexiquense ocurrió un día después de un hecho similar registrado en Tabasco.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que un comandante de la Policía Ministerial murió y otro agente resultó herido durante un operativo realizado el 11 de junio en el municipio de Jonuta.

De acuerdo con la información oficial, el grupo especial de la corporación daba seguimiento a una carpeta de investigación por robo de vehículo con violencia cuando fue emboscado por hombres armados en la comunidad de El Chinal.

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La dependencia estatal señaló que uno de sus elementos perdió la vida durante las acciones operativas y otro más fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde permanece bajo observación.

Asimismo, reportó la detención de cuatro personas como resultado del despliegue de seguridad realizado en la zona.

En el operativo participaron elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, que mantiene presencia en la región para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía tabasqueña expresó sus condolencias a los familiares del agente fallecido y reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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