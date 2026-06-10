Detienen en Texas a cubano con antecedentes por delitos sexuales contra menores

DEL RÍO, TEXAS.– Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río detuvieron a un ciudadano cubano con antecedentes penales por delitos sexuales contra menores que presuntamente se encontraba de manera irregular en Estados Unidos. De acuerdo con información oficial, el pasado 1 de junio agentes de la estación de Carrizo Springs realizaban labores de patrullaje en una zona remota cercana a la comunidad de El Indio cuando localizaron a siete personas ocultas entre la maleza. Entre ellas fue identificado Lázaro , de 44 años y originario de Cuba.

Las autoridades informaron que Betancourt Osorio fue condenado en Florida en 2012 por utilizar medios electrónicos para contactar y atraer a un menor de edad con fines ilícitos, además de viajar con la intención de reunirse con la víctima tras establecer comunicación en línea. Tras ser sentenciado a 42 meses de prisión, fue deportado en 2016 al concluir su condena. Posteriormente, en 2025, volvió a ser localizado en territorio estadounidense sin autorización legal y nuevamente fue expulsado del país. Según la Patrulla Fronteriza, el hombre enfrenta ahora cargos federales por reingreso ilegal después de una deportación, delito contemplado en el Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1326, que puede derivar en una pena de hasta 20 años de prisión. “El arresto realizado por los agentes de Carrizo Springs demuestra la importancia de mantener una vigilancia constante en la frontera”, señaló Anthony “Scott” Good, jefe del Sector Del Río.

El funcionario afirmó que las autoridades continuarán aplicando las leyes migratorias y realizando operativos para detectar a personas que ingresen de manera irregular al país, particularmente aquellas con antecedentes penales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que mantiene acciones de vigilancia y control fronterizo enfocadas en la detección de personas con historial criminal, como parte de sus estrategias de seguridad pública.

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